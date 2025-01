Waarom pakte Red Bull de kritiek van Max Verstappen op de balansproblemen aan de RB20 niet gelijk op? Technisch directeur Pierre Waché legt uit dat Red Bull bang was om de bolide te veel aan te passen. Dat veranderde echter toen het team de strijd met McLaren begon te verliezen.

De RB20 was een wispelturige auto tijdens het 2024-seizoen. Zowel Sergio Pérez als Max Verstappen klaagde veelvuldig over de Red Bull-bolide. De Nederlander was zelfs al tijdens de eerste paar races van het vorige seizoen ontevreden over de balans van de auto, ook al weerhield dit hem er niet van om meerdere Grands Prix te winnen. Tijdens de races op Miami en Imola werden de problemen nog erger, maar volgens Verstappen luisterde zijn team niet meteen naar zijn kritiek.

Balansproblemen

“Ik denk dat we de balansproblemen wel zagen, maar de auto was snel en dus wilden we hem niet drastisch veranderen”, legt technisch directeur Pierre Waché uit, tegen Motorsport.com. “Toen we teruggingen naar Europa en meer werden uitgedaagd door McLaren, werd het steeds duidelijker dat dit een van onze grootste problemen was om sneller te gaan.”

De Italiaanse Grand Prix was zelfs het dieptepunt voor de RB20. De wereldkampioen noemde de auto na de race een ‘onbestuurbaar monster’. Verstappen eindigde op Monza 37 seconden achter winnaar Charles Leclerc. Na de GP Italië vonden er wel verbeteringen plaats aan de RB20, maar Red Bull verloor de constructeurstitel aan McLaren.

