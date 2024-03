Stake F1 Team staat nog altijd puntloos op de negende plaats in het kampioenschap. Het team – van oudsher bekend als Sauber – moet vechten voor WK-punten, maar werd tot nu toe geteisterd door slechte pitstops. Het team verloor ook in Melbourne weer enorm veel tijd tijdens bandenwissels. Valtteri Bottas hoopt dat deze problemen in Japan zijn opgelost.

Gemiddeld genomen doen de monteurs van Stake F1 Team er zes keer langer over om nieuwe banden onder de C44 te schroeven. Vaak liet het materiaal te wensen over, zoals de defecte wielmoer die er in Bahrein voor zorgde dat Valtteri Bottas 52 seconden deed over een pitstop. In Australië moest de Finse coureur weer bijna 30 seconden wachten op een setje hards. Tot overmaat van ramp kreeg het team ook nog een boete van 5000 euro voor een unsafe release.

Met de competitiviteit in de achterhoede mogen de pitstops eigenlijk geen roet in het eten gooien. Williams, Visa RB, Haas, Alpine én Stake F1 hebben allemaal bewezen dat ze een plekje in de punten kunnen bemachtigen, maar laatstgenoemde kwam tot nu toe niet verder dan P11.

GP van Japan

Valtteri Bottas hoopt dat de pitstop-problemen in Japan zijn verholpen. “We hebben nu begrepen dat sommige onderdelen die we in de winterstop hebben getest anders reageren onder verschillende temperaturen”, legde hij in Australië uit. “Daar wordt dus aan gewerkt.” Door de slechte pitstops weet de Fin nog niet waar hij aan toe is. “Pas als dat is opgelost kunnen we beter presteren en zien waar we feitelijk staan. Hopelijk is het in Japan gefixt.”

Voor Valtteri Bottas is het van belang dat hij zich dit seizoen weer bewijst. De tienvoudige racewinnaar heeft grote ambities, met name voor het Sauber/Audi-project dat vanaf 2026 op de grid staat. Wil hij kans maken op een stoeltje, dan zijn WK-punten achter zijn naam extra belangrijk.

