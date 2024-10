Valtteri Bottas is nog altijd niet zeker van zijn plekje op de grid. Sauber ging al vroeg in zee met Haas-coureur Nico Hülkenberg, maar sindsdien heeft het Zwitserse team geen nieuwe contracten meer uitgedeeld. De vraag is of het team straks kiest voor een jong talent of een ervaren coureur. Bottas, die inmiddels twijfelt of hij een deadline moet stellen voor Sauber, hoopt op het laatste.

Met het oog op de overname door Audi houdt Sauber de boot voorlopig af. De komende jaren zijn immers cruciaal voor het succes van het Duitse fabrieksteam, en daarom willen ze in Hinwil een weloverwogen keuze maken als het op de coureurs aankomt. Inmiddels dingen meerdere jonge coureurs mee naar een contract bij het huidige Stake F1 Team. Formule 2-talent Gabriel Bortoleto, Williams’ Franco Colapinto en Mick Schumacher zouden allemaal in de race zijn voor een stoeltje.

Toch bestaat er ook een kans dat Sauber een éénjarig contract tekent met Valtteri Bottas. De ervaring van de tienvoudig racewinnaar spreekt voor zich en kan van onschatbare waarde zijn voor de toekomst met Audi. In Austin vroegen de aanwezige journalisten hoe de Fin zelf naar de toekomst kijkt. “Natuurlijk is het risicovol,” zei Bottas over zijn huidige positie op de rijdersmarkt. “Er is slechts één stoeltje beschikbaar.”

‘Harde deadline’

“Maar ik hou van de Formule 1 en ik wil in de Formule 1 blijven racen,” vervolgde hij. “Het is een vreemde situatie, maar tegelijkertijd zijn er geen andere opties. Ik blijf altijd positief – ik ben er nog steeds van overtuigd dat ik dat stoeltje verdien. Ook voor het team zou dat echt de beste optie zijn. Vanzelfsprekend hebben ze meerdere keuzes, maar uiteindelijk moeten ze beslissen tussen ervaring en jeugd.”

“Sauber heeft alle tijd van de wereld, totdat ik besluit een harde deadline te stellen,” besloot Bottas. “Een maand geleden werd nog gezegd dat er ‘zo snel mogelijk’ een beslissing zou komen. Natuurlijk moet ik dan op een gegeven moment een grens trekken. Straks is het al kerst en beginnen de opties in andere raceklassen ook op te raken. Dus laten we hopen dat er snel nieuws is.”

