Rinus ‘VeeKay’ van Kalmthout keert begin 2023 terug naar Daytona voor de beroemde 24-uursrace. Na in 2022 als tweede te zijn gefinisht in de LMP2, mikt hij nu op de zege in diezelfde klasse.

Van Kalmthout komt straks in januari op Daytona wel voor een ander team uit dan eerder dit jaar. In 2022 reed hij immers voor Racing Team Nederland, maar die equipe is er door de problemen van eigenaar Frits van Eerd niet bij. In plaats daarvan stapt Van Kalmthout in bij TDS Racing. Ook geen onbekende voor hem, overigens, want TDS runde de afgelopen jaren het team van Racing Team Nederland.

Van Kalmthout zal zijn LMP2-bolide delen met Mikkel Jensen, Scott Huffaker en Steven Thomas. In de andere auto van TDS zal hij een oude bekende terugzien, want daarin rijdt onder meer Giedo van der Garde, met wie Van Kalmthout voor Racing Team Nederland uitkwam. Met Racing Team Nederland finishte Van Kalmthout in 2022 als tweede in de LMP2, dus nu mikt hij op de zege, vertelt hij.

Blijvende liefde

“Ik heb sowieso ontzettend veel zin om weer op Daytona te racen”, meldt Van Kalmthout, voor wie het ook een soort thuisrace is: de Nederlander woont in Fort Lauderdale, op iets meer dan drie uur rijden van Daytona. Het succes van vorig jaar aldaar, staat hem nog helder voor de geest. “Dat was een geweldige ervaring. Ik heb dankzij die race ook een blijvende liefde voor de endurance-racerij ontwikkeld.”

“Toen TDS me belde met de vraag of ik voor ze wilde rijden tijdens de 24 uur van Daytona, hoefde ik dus niet lang na te denken”, zegt Van Kalmthout. De normaliter in de Indycars uitkomende coureur heeft ook wel gezien hoe professioneel TDS is, en denkt een sterk trio aan teamgenoten te hebben. “Met deze combinatie mogen wij dan ook nergens anders naar streven dan de winst.”

Rinus van Kalmthout in actie voor Racing Team Nederland tijdens de 24 Uur van Daytona van 2022.

Bekende gezichten

TDS-teammanager Xavier Combet is ondertussen in zijn nopjes met het strikken van Van Kalmthout voor de race op Daytona. “Wat ik in het bijzonder aan Rinus waardeer, is zijn professionaliteit en winnaarsmentaliteit.” Van Kalmthout heeft zich in Amerika natuurlijk ook al bewezen in de Indycars, en komt op Daytona Indycar-collega’s als Scott Dixon, Josef Newgarden en Scott McLaughlin tegen.

Namens Nederland zal ook Renger van der Zande weer van de partij zijn voor topteam Ganassi Cadillac, in de GTP-hoofdklasse. ‘Rolex Renger’, zoals hij wel gekscherend wordt genoemd, won de 24 uur van Daytona al twee keer, met de winnaars die een Rolex krijgen. De 24 Uur van Daytona van 2023 wordt op zaterdag 28 en zondag 29 januari gehouden en is te zien bij Ziggo Sport Racing.

