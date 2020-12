Van Kalmthout mikt met Dragonspeed op LMP2-zege in Daytona: ‘Stap niet voor de grap in’

Rinus ‘VeeKay’ van Kalmthout maakt eind januari 2021 zijn endurance-debuut met deelname aan de beroemde 24 Uur van Daytona. De Nederlander stapt in bij het team van Dragonspeed en mikt gelijk op de zege in de LMP2-klasse.

“Ik wil bij mijn eerste 24 Uur van Daytona gelijk meedoen om de zege in onze klasse en ik weet dat dit mogelijk is met Dragonspeed en onze sterke coureursbezetting”, zegt Van Kalmthout, die Dragondspeeds Oreca – Gibson zal delen met de Canadezen Rob Hodes en Garett Grist en de Brit Ben Hanley. Hanley kent hij natuurlijk uit de Indycar Series, waarin Van Kalmthout normaliter uitkomt.

Op papier ziet het er ook goed uit voor Van Kalmthout: de afgelopen twee jaar wist Dragonspeed de LMP2-klasse in Daytona te winnen. Volgens teambaas Elton Julian is de concurrentie voor de komende editie ‘sterker dan ooit’. “Daarom zijn we ook heel blij dat we coureurs als Rinus en Ben erbij hebben op Daytona.”

De twintigjarige Van Kalmthout heeft niet eerder in een LMP-bolide geracet, maar testte in 2017 met een LMP2-auto van WEC-formatie Jota/Jackie Chan DC Racing in Bahrein. In principe doet Van Kalmthout alleen aan de 24 Uur van Daytona mee voor Dragonspeed, al is deelname aan verdere endurance-races in de toekomst niet uitgesloten voor de coureur uit Hoofddorp.

‘Doe het niet voor de grap’

“Indycar staat natuurlijk met stip op één voor me, maar als de kans zich voordoet, zal ik er zeker naar kijken”, zei Van Kalmthout daar eerder over in interview met FORMULE 1 Magazine.

“Als het niet botst met de Indycar-kalender en ik mijn focus op de Indycars kan behouden, is het denk ik niet slecht voor me om af en toe in zo’n LMP-auto te stappen. Je leert er toch veel van qua banden en benzine sparen en lange stints rijden. Maar”, benadrukte hij, “het moet wel met een goed team én goed voor mijn carrière zijn. Ik ga het niet zomaar voor de grap doen.”

