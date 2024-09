IndyCar-coureur Rinus ‘VeeKay’ van Kalmthout heeft een goed weekend in Milwaukee achter de rug. De Nederlander reed twee goede races op de Milwaukee Mile, en deed met een finishplaats in de top tien op zondag, zevende, goede zaken voor het kampioenschap. Van Kalmthout kijkt nu uit naar de laatste race van het seizoen.

Van Kalmthout reed het afgelopen weekend twee races op de Milwaukee Mile. De Nederlander zette goede prestaties neer, ondanks het chaotische verloop van beide races. Spins en stilvallende wagens zorgden voor genoeg actie op de baan, maar Van Kalmthout hield het hoofd koel. De Nederlandse coureur pakte op de zaterdag al een veertiende finishplaats, en verbeterde zich op de zondag door als zevende over de eindstreep te rijden.

“We hebben er een lekker weekend van gemaakt”, blikt ‘VeeKay’ terug, tegenover de Nederlandse tak van Motorsport.com. Dat het uiteindelijk zo’n goed weekend voor de coureur, had Van Kalmthout van tevoren niet kunnen bedenken. “Wat een lastige baan is dit, zeg! Uiteindelijk ben ik als zevende over de finish gekomen en daar ben ik natuurlijk heel erg blij mee. Alweer een finish in de top-tien, al het harde werken begint zich nu uit te betalen.” Het is voor de coureur al de zevende keer dit seizoen dat hij bij de beste tien eindigt.

Verbeterpuntjes

Ondanks de goede reeks van Van Kalmthout in vooral de tweede seizoenshelft, zijn er volgens de coureur zelf nog wel wat verbeterpuntjes. “Van tevoren hadden we niet verwacht dat het nog zo’n chaos zou worden. Daarom hebben we er tijdens de trainingen voor gekozen om iets meer setjes van de nieuwe band te gebruiken”, legt de IndyCar-coureur uit. “Zodoende hadden we niets meer over in de race. Dat heeft me net een paar plekjes gekost.”

Er staat dit seizoen nog één race op het programma voor de coureur, op de Nashville Superspeedway. De Nederlander staat momenteel op plek veertien in het kampioenschap, en Van Kalmthout hoopt met een goed resultaat in Nashville zijn “seizoen sterk af te sluiten.”

