Drie lastige weekends op rij eindigden voor Rinus van Kalmthout met een klap op de oval van Gateway. Met nog drie races te gaan in het Indycar-seizoen en de gedroomde top vijf een steeds lastig te halen doel, is het tijd om terug en vooruit te blikken met de talentvolle Nederlander. “Dit is balen, maar we gaan straks vol gas door naar de Westkust.”

Rinus, ik weet dat je bijgelovig bent, dus ben je een zwarte kat tegengekomen of onder een ladder door gelopen? Het zit de laatste tijd namelijk niet mee. Na Nashville en Indianapolis ook afgelopen weekend op Gateway niet.

Rinus van Kalmthout: “Nee, ik ben niet onder een ladder doorgelopen, haha, maar het klopt dat het sinds onze soort van zomerpauze allemaal tegen zit. Afgelopen weekend op Gateway was het begin moeilijk. Na een grote aanpassing voor de kwalificatie, besloot ik daarin het risico te mijden. Zo startte ik als 23ste, maar in de race voelde het wel beter. Écht aanvallen ‘onder groen’ was moeilijk, maar bij herstarts lukte het wel. In ronde 65 had ik een hele goede herstart en ging bewust voor de binnenkant, want op de buitenste lijn lagen allemaal marbles (stukken rubber waarop je grip verliest, red.). Iedereen remde daarna best laat en hard voor bocht één. Normaal rem je daar juist wat eerder. Toen ik alweer van de rem kwam, trapten zij er vol op. Ik moest dus weer in de ankers, blokkeerde linksvoor en tikte beide Ganassi’s eraf, die hoog in het klassement staan.”

Ai.

“Niet fijn, natuurlijk. Zoiets wil je nooit doen. Al kon ik er echt weinig aan veranderen. Ik heb het vaak teruggekeken en zag ook een interview van McLarens Pato O’Ward, die vertelde dat Alexander Rossi van de buitenkant op hem instuurde en hij daarom op de rem moest. Net als iedereen daarachter, dus. Zeker op mijn onboard is dat te zien, en dat ik echt vanuit het niets moest remmen. Het is zonde, maar ik zie het als een race-incident. Ik kan mezelf, denk ik, niks kwalijk nemen.”

Ganassi’s Scott Dixon en Alex Palou waren niet zo blij met je, vroegen zich af wat je deed. Wordt zoiets dan nog besproken?

“Je moet agressief zijn om goed te presteren in de Indycars en dat ben ik, maar ik neem ook altijd doordachte risico’s om zo zeker mogelijk te weten dat ik finish. Dat is zeker nu belangrijk voor me. Ik was bij dat incident agressief, maar gebruik echt mijn kop wel als ik rij. Met Palou heb ik na afloop via WhatsApp gesproken. Ik stuurde hem een filmpje van mijn onboard en zei: ‘ik baal ervan wat er is gebeurd, maar hopelijk snap je het’. Voor ons is het nu klaar en op naar de volgende, en Alex en ik hebben afgesproken dat we in Portland straks samen op het podium staan.”

Van Kalmthout en Palou staan geparkeerd. Foto: BSR Agency.

Vorig jaar kon je het goed met Palou vinden, die band is nog steeds goed?

“Zeker. Ik snap wel dat hij pissed was door de adrenaline en omdat hij hiervoor eerste in de stand stond en zich zoiets eigenlijk niet kan veroorloven, maar het is een reële jongen. Ik heb Dixon trouwens ook mijn onboard gestuurd, met een berichtje dat als hij tips heeft – hij is immers een zesvoudig kampioen – ik graag luister. Daar leer ik dan namelijk ook weer van. Ik heb echter niks teruggehoord van hem.”

Voor het seizoen mikte je op de vijfde of zesde plek in het kampioenschap. Je staat nu elfde. Is dat nog haalbaar?

“Het wordt wel heel moeilijk. De top zeven of acht zit er denk ik nog wel in, maar ik focus er niet echt meer op. Ik wil gewoon goede resultaten behalen in de resterende races. De afgelopen wedstrijden heb ik ook wel mooie dingen en mijn snelheid kunnen laten zien, maar door alle tegenslag was het resultaat bagger. Het valt gewoon even niet op zijn plek. Dat is balen, maar we gaan straks hopelijk vol gas door naar de Westkust voor de laatste drie races.”

De laatste keer dat we je spraken zei je dat er veel belangstelling was van andere teams, maar je je goed voelt bij Ed Carpenter Racing. Is dat ook na deze laatste races nog zo?

“Ja, ik ben zeker nog tevreden bij het team. Uiteindelijk is het ook een team effort om de auto beter te maken. We hebben er een beetje naast gezeten, maar je hebt dit jaar ook vaak genoeg gezien hoe snel we zijn als het wél goed zit. Er zijn wat kleine dingen die beter kunnen in het team, want het is nooit perfect, maar ik heb ook fouten gemaakt en moet nog dingen leren. Zo moet het van beide kanten komen. Iedereen is gelukkig heel gemotiveerd en zoals gezegd: ik voel me hier zeker goed.”

