Van P2 naar P18 in een week voor Russell: ‘Dat is helaas de realiteit in de Formule 1’

Zeven dagen geleden schitterde George Russell nog als vervanger van Lewis Hamilton bij Mercedes in Bahrein, dit weekend keert hij weer terug bij Williams en knokt hij weer met de Alfa Romeo’s en de Haas-coureurs voor een plaatsje in Q2. “Dit is helaas de realiteit in de Formule 1.”

Verrast is Russell niet dat hij dit weekend weer bij Williams rijdt. “Ik rekende erop dat hij terug zou keren”, vertelt Russell aan Racefans. “Voor Bahrein dacht ik nog: Ik ben misschien niet zo snel in Bahrein. Dus hoopte ik op een tweede kans in Abu Dhabi in de hoop dat ik daar competitief zou zijn. Na een goede race in Bahrein had ik natuurlijk graag nog een keer in een Mercedes willen rijden en willen vechten voor de overwinning”, aldus de Williams-coureur.

Lees ook: COVID heeft zijn sporen nagelaten op Hamilton: ‘Het virus mat je af’

Maar helaas voor Russell krijgt hij niet een tweede kans in de Mercedes. Lewis Hamilton is weer terug en dus moet Russell weer plaatsnemen in zijn Williams. Hij ziet grote verschillen tussen de auto’s. “Sowieso in rondetijden. Ik voel me misschien iets meer op mijn gemak in de Williams, omdat het echt ‘mijn’ auto is, maar we zijn gewoon te langzaam”, zegt de 22-jarige Brit.

“Vorige week vocht ik nog voor de pole en overwinning, dit weekend rijd ik gewoon weer achteraan. Dit is helaas de realiteit in deze sport”, besluit Russell.

Lees ook: Bottas klopt Hamilton, maar grijpt naast pole: ‘Niet het maximale uit de banden gehaald’