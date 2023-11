De F1 Commission – een overlegorgaan tussen de FIA en de Formule 1 – heeft haar vierde en laatste sessie van het jaar gehad. De commissie heeft een hele serie nieuwe wijzigingen goedgekeurd, waaronder een nieuwe aanpak van het sprintweekend.

Het sprintweekend werd in 2021 voor het eerst ingevoerd in de Formule 1, en is sindsdien al door verschillende wijzigingen heen gegaan. Het aantal races is opgekrikt van drie naar zes en er zijn al twee verschillende systemen voor de puntentelling gebruikt. Waar eerder de sprintrace de startopstelling voor de hoofdrace bepaalde, is het nu een losstaand evenement geworden. Toch is de hiërarchie binnen de sport nog niet tevreden en dus gaat het format volgend jaar weer op de schop.

Wat er precies gaat veranderen is nog niet duidelijk. In de paddock gaan verschillende geruchten rond, van een apart sprint-kampioenschap tot een omgekeerde startopstelling. De commissie houdt het bewust bij een algemene goedkeuring. De komende maanden gaat men zich buigen over de manier waarop het sprintweekend dan vorm moet krijgen. Deze beslissing wordt bij de eerste F1 Commission vergadering van 2024 gepresenteerd.

Bandenwarmers en spatborden

Het sprintweekend is niet het enige wat de commissie besproken heeft. Een ander onderwerp op de agenda was het schrappen van de bandenwarmers, iets waar de Formule 1 en bandenleverancier Pirelli al langere tijd over praten. Omdat er nog geen duidelijk alternatief is en het onderzoek nog niet de gewenste resultaten heeft opgeleverd, heeft de commissie besloten om de bandenwarmers in ieder geval tot en met 2025 nog te behouden.

Een ander probleem met de banden betreft de zogeheten ‘spray’, het opspattende water in de regen. Door hoe de banden van de Formule 1 ontworpen zijn, gooien zij het water achter de auto omhoog. Dat is goed voor de coureur, maar minder prettig voor degene daarachter die ineens minder kan zien. Eerder dit jaar presenteerde de FIA al een plan voor een soort spatborden. De commissie heeft nu een andere test goedgekeurd met een ander ontwerp. In plaats van spatborden, wordt bij die test gekeken naar een manier om het volledige wiel te bedekken. Op basis van die test gaat de commissie dan later kijken welk ontwerp het beste werkt.

Het ontwerp dat de FIA eerder dit jaar presenteerde om de spray tegen te gaan.

Financiële en technische wijzigingen

Op financieel gebied heeft de commissie besloten om meer ruimte te geven voor duurzame initiatieven, zonder dat die ten koste gaan van het beschikbare geld in de budgetcap. McLaren pleitte hier eerder dit jaar al voor. De redenatie van het team was dat binnen de budgetcap er een keuze gemaakt moet worden tussen prestatiegericht ontwikkelen en duurzaam ontwikkelen. In een competitie was die keuze snel gemaakt, zo legde het team uit, en dus zou het beter zijn als duurzaamheidsinitiatieven buiten de budgetcap zouden vallen.

Op technisch vlak gaan er wat wijzigingen aan de vloeronderdelen plaatsvinden. De commissie wil dat de metalen componenten in de vloer lichter en kleiner worden gemaakt. Mocht zo’n onderdeel dan losraken bij bijvoorbeeld een crash, dan is de kans minder groot dat het schade aan andere auto’s of coureurs aanricht.

Ook zullen de auto’s in de toekomst een koelsysteem voor de coureurs krijgen. De commissie noemt specifiek de race in Qatar als een voorbeeld van waarom dit nodig is. Na die race hadden veel coureurs het fysiek zwaar en toonden ze uitdrogingsverschijnselen vanwege de hitte. Dit onderwerp blijft op de agenda staan van de commissie en verder onderzoek is nog nodig, zo legt zij uit.

Ontwikkeling van 2026

Als laatste besluit de commissie dat ontwikkeling aan de auto van 2026 niet mag beginnen voor de start van 2025. In 2026 gaat een nieuw motorreglement in, wat veel kansen meebrengt om een flinke stap vooruit te zetten. De laatste keer dat zo’n nieuw motorreglement inging, begon de dominante periode van Mercedes. De commissie wil voorkomen dat teams nu al bezig gaan met die auto. Om iedereen een gelijke kans te geven, mogen teams dus uiterlijk een jaar van tevoren pas met die auto bezig gaan.

