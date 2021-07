Stoffel Vandoorne is niet te spreken over de manier waarop het Formule E-weekend in Londen is verlopen. De Belg, die tijdens de tweede race werd aangetikt toen hij aan de leiding reed, noemt de taferelen in Londen ‘amateuristisch’.

Mercedes-coureur Stoffel Vandoorne beleefde een frustrerend weekend in Londen. Op zaterdag wist de Belg nog wel zes punten te scoren dankzij een zevende plaats, op zondag had de voormalig McLaren-coureur minder geluk. Hoewel Vandoorne de polepositie voor race twee veroverde en zo drie punten mocht bijschrijven, ging het tijdens de race later op zondag helemaal mis.

Vanaf de polepositie controleerde de Belg de race, totdat hij tijdens een safety car-fase de leiding moest afstaan aan Lucas di Grassi. De Braziliaan veroverde de koppositie door onder de safety car de pitstraat in te duiken en zo zijn voorliggers in te halen. Hoewel er later een zwarte vlag volgde voor Di Grassi, was het hele incident verwarrend voor Vandoorne. “Maar dat was eerlijk gezegd niet van invloed om wat er daarna gebeurde”, vertelt Vandoorne aan Motorsport.com.

Nadien ging het namelijk pas echt mis voor de Belg. Vandoorne werd door Olivier Rowland aangetikt en viel helemaal terug, een vijftiende plek was tijdens het vervolg van de race het hoogst haalbare. “Ik had alles onder controle. Dit is ontzettend frustrerend. Ik was de snelste man op de baan”, blikt Vandoorne terug.

Volgens de Mercedes-coureur was het weekend in Londen geen goede reclame voor de Formule E. “Het kwam allemaal vrij amateuristisch over. Overal op de baan lagen stukken bodywork. Het leek wel alsof we met botsauto’s aan het rijden waren”, aldus de Belg.

