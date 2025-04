Ferrari-teambaas Frédéric Vasseur is blij met de vooruitgang van Ferrari tijdens de afgelopen Grands Prix in Bahrein en Jeddah. De Scuderia is echter nog niet waar het wil zijn, en bereidt zich daarom goed voor op de aankomende GP Miami. Zeker omdat het raceweekend in de Amerikaanse stad het tweede sprintweekend van het jaar is.

Charles Leclerc behaalde in Jeddah de eerste podiumplaats van het seizoen voor de Scuderia, terwijl Lewis Hamilton als zevende over de finishlijn kwam. Het team van Ferrari zit dus in de lift, en bereidt zich nu voor op de volgende krachtmeting in Miami. “Na een aantal dagen in Maranello te hebben doorgebracht met de gegevens die we hebben verzameld tijdens de eerste triple-header van het seizoen te analyseren, zijn we klaar om in Miami weer de baan op te gaan”, kijkt teambaas Vasseur vooruit naar het Amerikaanse raceweekend.

Ferrari’s voorbereiding in Maranello is geen overbodige luxe. De GP Miami is het tweede sprintweekend van het jaar, en daarom zal er aankomend weekend maar één vrije training worden verreden. “Dit betekent dat het werk op de simulator en in de voorbereidende briefings nog belangrijker is dan normaal”, vervolgt Vasseur. “We willen de prestaties van de SF-25 blijven verbeteren, aangemoedigd door de goede vooruitgang tijdens de races in Bahrein en Jeddah.”

Lichtpuntje voor Hamilton?

Lewis Hamilton zat na de GP Saoedi-Arabië nog in zak en as. “Ik vocht tegen de auto in elke bocht en niet wat ik deed, werkte”, vertelde een teleurgestelde wereldkampioen. Teamgenoot Charles Leclerc ziet echter een lichtpuntje voor Hamilton, omdat de twee coureurs een vergelijkbare rijstijl hebben.

“Het helpt het team altijd een beetje als we in dezelfde richting (van de ontwikkeling van de auto, red.) duwen, want we hebben hetzelfde nodig van een auto”, aldus de Monegask. “Met Lewis was ik erg verrast hoe we de bochten op dezelfde manier benaderden bij het insturen. Toen Lewis kwam, had ik dat niet verwacht. We zijn allebei behoorlijk agressief bij het insturen van bochten en dat betekent dat we zeker dezelfde dingen van de auto vragen.”

