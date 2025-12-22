Ferrari-teambaas Frédéric Vasseur reageert op de negatieve interviews van Lewis Hamilton in 2025. De Ferrari-coureur stond geregeld in mineurstemming voor de camera’s na tegenvallende kwalificatiesessies, maar volgens de Fransman nam hij deze negativiteit vervolgens niet mee terug naar de garage. ‘Hij probeerde daarna juist oplossingen te vinden’, onthult Vasseur.

Een zesde plaats in het coureurskampioenschap met een achterstand van 86 WK-punten op teamgenoot Charles Leclerc. Meer zat er aan het einde van het 2025-seizoen niet in voor Lewis Hamilton. De Brit pakte geen enkele keer tijdens een hoofdrace een podiumplaats voor Ferrari, en was daarom na Abu Dhabi helemaal klaar met het seizoen. “Niemand zal me deze winter kunnen bereiken”, zei de zevenvoudig wereldkampioen zelfs. “Mijn telefoon gaat de prullenbak in.”

Het was niet de eerste keer dat Hamilton in mineurstemming de pers te woord stond. Toch zijn deze mediaoptredens van de Brit niet representatief voor hoe hij achter de schermen is, vertelt teambaas Frédéric Vasseur. “Als je in Q1 uitgeschakeld wordt, hoop ik dat de coureur enorm boos is op zichzelf en op het team”, verdedigt Vasseur Hamilton, tijdens de persconferentie van Ferrari in Maranello. “Ik weet niet zeker of jullie, journalisten, liever hebben dat iemand naar de tv-persconferentie gaat en zegt: ‘Nee, alles is normaal, blabla’ – alle gebruikelijke onzin.”

Vasseurs begrip voor Hamilton

De Fransman begrijpt de houding van Hamilton zo vlak na een teleurstellend resultaat daarom maar al te goed. “Ik respecteer de houding van coureurs die zich zo opstellen volledig. Het belangrijkste voor mij is dat iemand met het team samenwerkt”, vervolgt de teambaas. “Het is veel beter om iemand te hebben die bijna niet in de tv-pen spreekt en terugkomt naar de debriefing, met de ingenieurs praat en probeert om oplossingen te vinden. Dat is de houding die Lewis had, zelfs tijdens moeilijke momenten in het laatste deel van het seizoen, en dat geeft het team positieve energie.”

Vasseur vertelt tot slot eerlijk hoe hij zelf ook wel eens geen zin heeft om met de pers te praten. “Nu, eerlijk gezegd, heb ik precies dezelfde situatie met jullie allemaal (de pers, red.). Dat wanneer jullie op me afkomen en ik na een moeilijke race naar de pitmuur ga en jullie talloze vragen hebben, ik soms niet te veel tijd wil besteden aan het beantwoorden van die vragen.”

