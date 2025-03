Ferrari-teambaas Frédéric Vasseur kijkt uit naar het raceweekend in Shanghai, China. De Fransman hoopt met de aankomende Grand Prix de tegenvallende resultaten in Melbourne zo snel mogelijk achter zich te kunnen laten. Vasseur voorspelt echter wel extra uitdagingen tijdens het eerste sprintweekend van het jaar, omdat de teams maar één vrije training krijgen.

Het weekend in Melbourne werd er eentje voor Ferrari om gauw te vergeten. De Scuderia had op vrijdag nog hoop op een goed resultaat, zeker nadat Charles Leclerc de tweede vrije training als snelste afsloot. De Monegask kwam echter op zondag niet hoger dan een achtste finishplaats op het Albert Park Circuit, terwijl Lewis Hamilton zijn debuutrace in het rood als tiende afsloot.

“Het is goed dat we al een paar dagen na de race in Australië weer op de baan zijn”, wil ook teambaas Vasseur in de Ferrari-vooruitblik het Australische raceweekend gauw vergeten. “Shanghai geeft ons de kans om de bladzijde om te slaan en meteen weer verder te gaan”

Gelukkig voor Ferrari is het Shanghai International Circuit heel anders dan de baan in Melbourne. “En omdat dit het eerste sprintweekend van het seizoen is, betekent het ook dat er meer punten voor het grijpen liggen.” Beide Scuderia-coureurs, Leclerc en Hamilton, kijken ernaar uit om in Shanghai te racen, onthult de Franse teambaas.

Maar één vrije training

Volgens Vasseur is er wel één nadeel aan het raceweekend in China, en dat is dat de verkorte tijd voor teams en coureurs om aan het circuit te wennen. “Vanuit technisch oogpunt wordt het werk dat we voor dit evenement in de simulator in Maranello hebben gedaan nog belangrijker”, legt de teambaas uit. “We hebben maar één uur vrije training, waarin een van de taken zal zijn om een eerste idee te krijgen van het circuitoppervlak, dat voor dit jaar volledig is vernieuwd.”

