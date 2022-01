Alfa Romeo zette volgens teambaas Frédéric Vasseur in 2021 ‘waarschijnlijk de grootste stap van iedereen’ qua pure snelheid, maar door pech en gemiste kansen was er weinig terug te zien van die vooruitgang.

“Vergeleken met 2020 hebben we een enorme stap gezet”, durft Vasseur die claim wel aan ten overstaan van MotorsportWeek. “Waarschijnlijk zelfs de grootste stap van iedereen, als je naar onze achterstand vergeleken met de pole-tijden kijkt.”

Vasseur zit zodoende met een ‘wat gek gevoel’, want: “Aan de andere kant hebben we dit jaar goede kansen gemist. In Hongarije waren we bij de startchaos betrokken, in België hebben we kansen gemist, in Bahrein was er een probleem tijdens een pitstop en in Imola spinde Kimi Räikkönen in de opwarmronde”, somt hij op.

De uitkomst van die optelsom? “Het heeft ons twee punten hier en vier punten daar gekost”, schudt Vasseur die cijfers uit zijn mouw. “Als je de punten niet pakt, maakt het onder de streep niet uit dat je wel sneller bent”, erkent hij. “Dat maakt het een beetje frustrerend dat we dus wel een stap hebben gezet, maar niet hebben gescoord.”

Alfa achtste qua snelheid

Alfa Romeo’s oogst was in 2021 wel beter dan het jaar ervoor. Afgelopen seizoen verzamelde het team dertien punten, vijf meer dan in 2020. Volgens berekeningen van The Race was Alfa Romeo inderdaad het team dat van 2020 op 2021 de grootste stap zette qua performance en was het qua tempo het achtste team. In het WK eindigde het echter als negende. Williams finishte als achtste. Dat team scoorde 23 punten, tien meer dan Alfa Romeo.

