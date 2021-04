Vasseur tevreden over sprong van Alfa Romeo: ‘Zitten weer in de middenmoot’

Alfa Romeo-teambaas Frédéric Vasseur is zeer te spreken over het werk dat zijn team de afgelopen winter – en maanden daarvoor – op de fabriek in Hinwil heeft gedaan aan de 2021-auto. Met de C41 heeft het team volgens hem haar plekje in de middenmoot terugveroverd.

In 2020 zat Alfa Romeo nog steevast in ‘Groep C’, zoals het clubje van Haas, Williams en dus ook Alfa Romeo wel werd genoemd dat doorgaans achteraan én op afstand van de middenmoot rondreed. Alfa Romeo won de slag om ‘Groep C’ wel en eindigde met acht punten als achtste in het WK. Het gat naar de nummer zeven AlphaTauri was echter enorm: liefst 99 punten.

Bij 2021’s seizoensopener in Bahrein wist Alfa Romeo net niet te scoren met coureurs Kimi Räikkönen en Antonio Giovinazzi, want het duo finishte als elfde en twaalfde. Gezien ze zich daarvoor al als twaalfde (Giovinazzi) en veertiende (Räikkönen) kwalificeerden, is Vasseur toch tevreden, zo laat hij blijken tegenover Autosport.

“Hoewel we Bahrein zonder punten hebben verlaten, hebben we onze plek in de middenmoot teruggepakt. De resultaten zullen vast ook spoedig volgen”, aldus een positief gestemde Vasseur. “We hebben laten zien dat we in en rondom de toptien kunnen vechten en kunnen optimistisch vooruit kijken naar de rest van het seizoen”, durft hij die voorspelling zelfs wel aan.

