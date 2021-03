Räikkönen over Mick Schumacher: ‘Hij doet me erg aan zijn vader denken’

Twintig jaar geleden reed Kimi Räikkönen nog tegen Michael Schumacher in de Formule 1, maar dit seizoen zal de ervaren Fin te maken krijgen met Mick, de zoon van de zevenvoudig wereldkampioen. Räikkönen is lovend over de debutant, die veel positieve aandacht geniet: “Hij doet me erg denken aan zijn vader.”

Mick Schumacher stapte in de voetsporen van vader Michael door in 2008 op negenjarige leeftijd in de karts te beginnen. In 2015 maakte hij de overstap naar de formulewagens en in 2018 kroonde hij zichzelf tot Formule 3-kampioen. Twee jaar later werd hij Formule 2-kampioen en dit seizoen maakt de 22-jarige Duitser zijn debuut in de Formule 1 met het Haas F1-team.

Räikkönen reed twintig jaar geleden nog tegen Michael Schumacher en werd in 2007 aangewezen als opvolger van de Duitse zevenvoudig wereldkampioen. De inmiddels 41-jarige Fin is lovend over ‘de zoon van’, die veel positieve aandacht heeft gekregen in aanloop naar zijn aanstaande debuut. “Dat is zeker deels omdat hij de zoon is van Michael, maar hij zit niet in de Formule 1 vanwege zijn achternaam”, vertelt Räikkönen in gesprek met Sky F1. “Het zal erg spannend zijn om zijn vooruitgang te zien, ik hoop dat hij een degelijke auto heeft. Hij doet me erg denken aan zijn vader. Ik ben erg blij voor hem”, besluit de Fin.

