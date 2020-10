VeeKay heeft Rookie of the Year-titel binnen handbereik in St. Pete

De Nederlandse Indycar-coureur Rinus ‘VeeKay’ van Kalmthout kan tijdens het Indycar-finaleweekend in St. Petersburg, Florida, zo goed als zeker één van zijn doelen voor 2020 afstrepen: de felbegeerde Rookie of the Year-titel claimen is feitelijk een formaliteit voor VeeKay.

“Dat was ook één van mijn doelen voor dit jaar”, vertelt VeeKay in gesprek met FORMULE 1 Magazine. “Je bent immers maar één keer rookie, dus kan hem ook maar één keer winnen. Als dat dan lukt, is dat natuurlijk te gek.”

VeeKay heeft in Indycar’s rookieklassement een dusdanige straatlengte voorsprong op collega-nieuwkomer Alex Palou, dat hij eigenlijk al zeker is van de rookietitel zolang hij de race in de straten van St. Petersburg weet te starten “Dat klopt ja. Volgens mij moet hij de zege, pole, snelste ronde en alle mogelijke punten pakken om nog te winnen, en dan mag ik niet scoren. Zo heb ik dus aan simpelweg de start halen genoeg”, vertelt VeeKay. Zo kan VeeKay dus zelfs na de kwalificatie van zaterdag al Rookie of the Year zijn, mits Palou geen pole pakt.

De twintigjarige coureur uit Hoofddorp is sowieso aan een goede reeks bezig in de Indycars. “Sinds de Indy 500 (eind augustus, red.) gaat het eigenlijk heel goed.” Het doel is uiteraard dat vol te houden voor het laatste raceweekend van het Indycar-jaar. “We hadden het seizoen hier eigenlijk moeten beginnen, in St. Pete. Dat ging door corona niet door. Het is mooi het jaar er nu alsnog af te sluiten.”

“Dat het de laatste race is, vind ik wel jammer”, zegt de coureur van Ed Carpenter Racing, die eerder vertelde de stiekeme hoop te hebben voor de seizoensfinale te weten waar hij voor 2021 aan toe is. Dat lijkt er, met de race die voor zondag op het programma staat, niet van te komen.

VeeKay vertelde eerder aan FORMULE 1 Magazine dat ‘alle opties nog open zijn’, maar zijn huidige team Ed Carpenter Racing zeker een team is waarvoor hij zichzelf langer kan zien rijden. “Ik voel me goed bij het team, ben heel tevreden over hoe het gaat. Ik zou hier zeker kunnen blijven.” Maar: “Uiteindelijk moet je voor elk stoeltje in de Indycars gaan. Er zijn er immers niet veel.”

De Indycar-finale in St. Petersburg is zondag vanaf 19:30 uur Nederlandse tijd te zien bij Ziggo Sport Racing.