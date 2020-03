Zondag trapt niet alleen het nieuwe Formule 1-seizoen af in Australië, maar aan de andere kant van de wereld begint (veel later op de dag) ook het nieuwe Indycar-seizoen, mét Rinus ‘VeeKay’ van Kalmthout. FORMULE 1 sprak met hem over zijn verwachtingen voor de seizoensopener in St. Petersburg, Florida. “De start is er altijd gekkenhuis.”

De Nederlandse rookie, die zich opmaakt voor zijn debuut in de Amerikaanse raceklasse, blikt eerst terug op de laatste test, vorige week op Sebring, eveneens in Florida. VeeKay reed op de dinsdag, de tweede testdag, de derde tijd. “Het ging super goed”, glundert VeeKay nog na in gesprek met FORMULE 1. “De hele dag liep gewoon lekker.”

“Vergeleken met de gasten die altijd snel zijn, zoals het team van Penske, zaten we er goed bij”, vervolgt de Hoofddorper, die uitkomt voor Ed Carpenter Racing. Dat team kenmerkte zich de laatste jaren door wisselvallige prestaties, maar tijdens de wintertests (behalve twee keer op Sebring, testte VeeKay ook op COTA en de Texas Motor Speedway) kwam het steeds goed voor de dag met de Nederlander in de auto.

VeeKay verrast

“Het verrast me zelf ook wel”, erkent VeeKay, die denkt dat het team echter sterker is geworden ‘op papier’ en achter de schermen. Daarnaast denkt hij dat de wisselwerking goed is. “Het voelt goed, de samenwerking verloopt super. Ik pas denk ik qua manier van werken goed in het team. Al vanaf het begin, eigenlijk.”

“Als team kun je de auto natuurlijk alleen beter maken als de feedback van de coureur goed is, en ik denk dat we goed op elkaar inspelen.” Sebring was daarbij volgens hem een goede generale voor onder meer St. Petersburg, maar ook andere statencircuits. “Los van dat het een geschikte baan is om te testen, is het door het lekkere weer in Florida ook één van de weinige plekken waar je kan testen!”, lacht hij.

‘St. Pete is super vet’

Voorlopig zit VeeKay ook nog even in het (volgens de voorspellingen) zonnige Florida, want vanaf vrijdag begint het Indycar-openingsweekend daar in de straten van St. Petersburg. Het daar doorheen lopende asfaltlint van (afgerond) 2.9 kilometer kan op VeeKay’s goedkeuring rekenen. “Het is een super vet circuit en het ligt me zeker”, zegt hij.

“Het is één van m’n favorieten”, vertelt VeeKay, die er vorig jaar één van de twee races won in de Indy Lights opstapklasse. “Dat het de seizoensopener is, maakt het daarbij natuurlijk extra spannend.” Waar kijkers op moeten letten, als de race zondag om 20:30 Nederlandse tijd van start gaat? “De start is altijd gekkenhuis, want dan kan er altijd wat gebeuren.”

“Voor de rest is het ook een heel gaaf circuit. Je rijdt over een landingsbaan, dan door de stad en terug door de haven”, geniet hij er alvast van. Het is duidelijk: VeeKay heeft zin in het begin van het Indycar-seizoen. “Zeker. Ik heb ook een heel goed gevoel. De motivatie is zeer hoog en ik train nog steeds keihard. Ik ben er mentaal en fysiek helemaal klaar voor”, aldus de aanstaande debutant.

De seizoensopener van de Indycar Series is te zien bij Ziggo Sport. Let op: dit keer niet op Ziggo Sport Racing, maar Ziggo Sport Docu! De uitzending begint om 20:00 uur, de race rond 20:30.