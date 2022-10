Ook de geoefende Formule 1-volger zal vanavond tijdens de eerste vrije training voor de USGP even goed moeten opletten. Het startveld is flink door elkaar geschud. Van de twintig vaste coureurs komen er vijf niet in actie tijdens de eerste sessie op het Circuit of the Americas.

Met het steeds verder terugdringen van testtijd (en dus gelegenheid voor talent om ervaring op te doen), zijn de teams sinds enige tijd verplicht om elk seizoen tijdens tenminste twee vrije trainingen jonge getalenteerde coureurs in te zetten. Vier van de tien teams hebben er voor gekozen om in Austin een rookie een kans te geven. Bij een vijfde team zien we een oude bekende terug.

Om met die laatste te beginnen: Antonio Giovinazzi, die in september op Monza ook al mocht invallen bij Haas, doet dat vanavond weer. De Italiaan vervangt Kevin Magnussen en is een beetje een vreemde eend in de bijt vandaag. Hij heeft immers al een bak Formule 1- ervaring en geen rookie. Haas zal in de komende races dus alsnog een jongeling moeten inzetten.

Antonio Giovinazzi (Motorsport Images)

Welke rookies zien we vanavond?

Bij Alfa Romeo krijgt Valtteri Bottas in de eerste training vrijaf. Hij wordt vervangen door Theo Pourchaire. De jonge en getalenteerde Fransman is volgend seizoen reservecoureur van het Italiaans-Zwitserse team en maakt op CotA zijn debuut in een officiële GP.

Pourchaire maakt in Austin VT1-debuut en wordt reservecoureur Alfa Romeo

Ferrari geeft Robert Shwartzmann een kans. De Russisch-Israëlische coureur is dit jaar de vaste testrijder van Ferrari en in die hoedanigheid zeer bekend met de F1-75. Hij zal in plaats van Charles Leclerc rijden en doet dat niet onder de – voor hem gebruikelijke – Russische, maar Israëlische vlag.

Robert Shwartzman (Motorsport Images)

Opvolger Latifi in actie?

Williams lijkt van de gelegenheid gebruik te maken om een mogelijke opvolger van Nicholas Latifi in actie te zien, namelijk Logan Sargeant. De Amerikaan staat derde in het Formule 2-kampioenschap en zou goede papieren hebben. Hoe goed die papieren zijn? Dat is misschien wel afhankelijk van zijn optreden vandaag.

Tot slot zien we bij McLaren – in de auto van Daniel Ricciardo – de ervaren Alex Palou in actie. De Spaanse coureur won vorig jaar de titel in de IndyCar Series en werd dit jaar iets tegenvallend vijfde in dat Amerikaanse kampioenschap. Wel komt hij met vertrouwen naar Austin: Palou won vorige maand op Laguna Seca de laatste IndyCar-race van het seizoen.

De eerste vrije training begint vrijdagavond om 21:00 uur Nederlandse tijd. Het volledige schema van de Amerikaanse Grand Prix vind je hier:

