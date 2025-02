De drie verdachten die vorig jaar zijn aangehouden voor het afpersen van de familie van Michael Schumacher zijn schuldig bevonden. De Duitse rechtbank heeft de hoofdverdachte, een 53-jarige man uit Wuppertal, veroordeeld tot drie jaar cel. Zijn 30-jarige zoon kreeg een voorwaardelijke celstraf van zes maanden. Een voormalige beveiligingsmedewerker van de familie Schumacher kreeg twee jaar voorwaardelijk wegens medeplichtigheid.

Het drietal wilde de familie van Michael Schumacher afpersen met privébeelden van de voormalig Formule 1-kampioen. Begin vorig jaar eisten ze 15 miljoen euro losgeld voor het ‘compromitterende’ beeldmateriaal. De 53-jarige man uit Wuppertal was het brein achter het complot. Zijn 30-jarige zoon is ook veroordeeld – hij zou een niet-traceerbaar e-mailadres hebben aangemaakt waarmee hij voorbeelden van de beelden naar de familie Schumacher zou hebben gestuurd. Daarnaast is er ook een 53-jarige man uit Wülfrath veroordeeld, die tot 2021 als beveiliger voor de familie zou hebben gewerkt. Naar verluidt was hij verantwoordelijk voor het verkrijgen van de beelden.

De familie van Michael Schumacher streek vorig jaar al tweehonderdduizend euro op nadat het tijdschrift Die Aktuelle een nep-interview met de oud-wereldkampioen publiceerde. Met behulp van kunstmatige intelligentie genereerde het blad een fictief gesprek met de Duitse coureur, die sinds een ski-ongeluk in 2013 niet meer in het openbaar is verschenen. Niemand weet hoe het nu met hem gaat, behalve zijn familie, advocaat en verzorgend personeel. Met zijn zeven titels deelt de coureur nog altijd het record voor de meeste gewonnen wereldkampioenschappen in de Formule 1.

