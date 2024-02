Williams is de tweede constructeur die hun auto lanceert voor het aankomende Formule 1-seizoen. Maandag 5 februari kunnen we ons vergapen aan de FW46. De Britse renstal staat tegenwoordig – mede dankzij de teleurstellende resultaten van de afgelopen jaren – vooral bekend om hun gewaagde kleurstellingen. Het team viel onlangs nog in de prijzen voor de speciale Gulf livery waar ze in 2023 mee rondreden. Wie de geschiedenisboeken induikt zal meer pareltjes tegenkomen van het historische team. Maar wie herinnert zich het rood van eind jaren ’90?

Ferrari heeft duidelijk geen patent op rood! Na de dominantie van begin-jaren 90 gooide Williams het in ’98 over een andere boeg. Het team was design-goeroe Adrian Newey (die van Red Bull) kwijtgeraakt aan McLaren en ook motorleverancier Renault had een punt gezet achter de samenwerking. Het betekende een nieuw tijdperk voor Williams, die dankzij sponsor Winfield met een vuurrode FW20 op de proppen kwam. Voor de fans werd het er niet makkelijker op: menig F1-liefhebber moest drie keer kijken om te zien of er een Ferrari of een Williams de bocht om kwam.

Jacques Villeneuve in zijn FW20 met de bijnaam “Red Five” (Motorsport Images)

Einde van een tijdperk

Het rood betekende ook het einde van een glansrijke periode voor Williams in de Formule 1. In 1997 leverde de FW19 – in bekende Rothmans-kleuren – nog het constructeurskampioenschap op én won Jacques Villeneuve de titel voor de coureurs. De rode opvolger kon hier niet aan tippen en bracht het team geen enkele overwinning. Uiteindelijk werd deze slechts drie keer naar een podiumplek gereden waardoor Williams derde eindigde in het kampioenschap, ver achter concurrenten Ferrari en McLaren. In 1999 werd de auto opgevolgd door de eveneens vuurrode FW21, die ook te wensen overliet.

In het nieuwe millennium begon Williams een jarenlange samenwerking met motorleverancier BMW en verruilde ze in Grave het rood voor de bekende wit-donkerblauwe kleurstelling. De teleurstellende resultaten van de rode jaren hadden wel de toon gezet voor Williams, dat tegenwoordig alleen nog maar kan dromen van winnen zoals ze dat in de vroege jaren ’90 deden.

