Oscar Piastri kan leven met zijn tweede plek in de sprintrace in China. Meer zat er volgens de coureur van McLaren niet in, omdat hij kostbare tijd verloor in gevecht met Max Verstappen. Van een gevecht met winnaar Lewis Hamilton kwam het daardoor niet.

“We hadden niet genoeg tijd om Lewis in te halen”, constateert Piastri na afloop. Toch houdt hij naar eigen zeggen een voldaan gevoel over aan de sprintrace op het Shanghai International Circuit. “Ik denk dat het een heel productieve sprintrace was. Als tweede eindigen, dat is ook een goed resultaat.”

‘Ferrari’s zijn snel’

Piastri startte als derde en weet zodoende tijdens de race één plek te winnen. Hij zet al snel de voor hem gestarte Verstappen onder druk, waarna hij die in ronde 15 passeert. Hamilton blijft buiten bereik.

Om 8.00 uur Nederlandse tijd is het tijd voor het grotere werk. Dan start de kwalificatie voor de Grand Prix van China, die morgen wordt verreden. “Hopelijk hebben we tijdens de Grand Prix niet te veel verkeer,” lacht Piastri, verwijzend naar de kostbare verloren tijd. “We kijken wat er later vandaag mogelijk is en gaan daarna verder. De auto is snel, maar de concurrentie is dit weekend sterk: vooral de Ferrari’s.”

