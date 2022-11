McLarens Lando Norris verkeert niet bepaald in topvorm in Brazilië en wacht zodoende een zware race. De sprintrace op zaterdag van slechts een derde van de afstand van het zondagse hoofdnummer, viel de Brit ook al heel zwaar.

Norris had donderdag tijdens de mediadag nog verstek laten gaan omdat hij zich niet goed voelde. Vrijdag in de kwalificatie knokte hij zich naar een knappe vierde plaats, maar na de sprintrace – waarin hij als zevende eindigde – was wel duidelijk dat die 24 racerondjes hem niet in de koude kleren zijn gaan zitten.

“Ik voel me nog helemaal niet topfit”, erkent hij bij Viaplay. “Ik had het zwaar, ik verheug me totaal niet op de race”, erkent Norris in de wetenschap dat hem daarin 71 ronden te wachten staan. “Ik voel me gewoon zwak, heb twee dagen niet gegeten.”

Lees ook: Norris had niet verwacht deel te nemen aan kwalificatie: ‘Erg blij met P4’

De vrijdag viel hem ook makkelijker dan de zaterdag, die een stuk zwaarder was door de sprintrace en de vrij hoge temperaturen. Wat dat betreft ziet het weerbericht voor zondag er niet gunstig voor hem uit: het kwik kan dan wel eens richting de dertig graden gaan. De kans op regen tijdens de race is ook zo goed als verdwenen. “Ik overleef het wel, maar het is worstelen.”

“Natuurlijk kan ik zondag wel racen, ik moet wel”, kan er nog net een lachje af. Onveilig is het niet, benadrukt Norris, al sluit hij niet uit dat zijn concentratie misschien wat minder zal zijn. “Ik voel me wel elke dag beter, dus hopelijk is dat nu weer zo.” Als Norris niet had kunnen rijden, was hij dit weekend overigens vervangen door Nyck de Vries. Nu de kwalificatie is geweest, kan dat niet meer.

In beeld: Nyck de Vries neemt op Interlagos niet in één maar twee F1-auto’s plaats