Carlos Sainz heeft de snelste tijd neergezet in de tweede vrije training van de Grand Prix van Italië. De Spanjaard, die vandaag zijn 29e verjaardag viert, geeft hiermee de vele Ferrari-fans langs de baan eindelijk weer een reden tot juichen. Max Verstappen komt dit keer niet verder dan de vijfde stek, terwijl Lance Stroll en Sergio Pérez beiden voor een rode vlag zorgen.

De sessie begint direct met problemen voor Lance Stroll. Bij het aanremmen voor de Variante Ascari schakelt de motor van de Aston Martin uit vanwege een brandstofprobleem en moet hij de bolide aan de kant zetten. De wedstrijdleiding besluit de rode vlag uit te hangen. Het team probeert op afstand de motor weer aan de praat te krijgen, maar zonder resultaat. Gezien hij zijn stoeltje in de eerste vrije training al moest afstaan aan reserverijder Felipe Drugovich, betekent dit voor de Canadees dat hij slechts de derde vrije training over heeft ter voorbereiding op de kwalificatie en Grand Prix van Italië.

Zodra de baan weer is vrijgegeven, vervolgt de rest van het veld de sessie. Verstappen klokt de snelste tijd op de mediumband, terwijl ook Alex Albon dicht in de buurt komt van zijn tijd, zij het op de zachte band. De Ferrari-coureurs, ook beiden op de mediumband, nemen met nog ruim een half uur te gaan de leiding over in de tijdenlijst.

Na een half uur gaat het gros van de coureurs naar buiten op de zachte band om de kwalificatiemodus te simuleren. Ferrari, McLaren en Red Bull zitten dicht op elkaar. Verstappen klokt voor de verandering niet de snelste tijd, dit vanwege verkeer op de baan. Over de boordradio roept hij graag nog een ronde te willen rijden, maar het team dirigeert hem naar binnen.

In het laatste gedeelte gaat de focus naar de long runs en worden de tijden niet meer aangescherpt. Dit wil overigens niet zeggen dat de coureurs van het gas af gaan, gezien Sergio Pérez eraf schiet in de Parabolica. De Mexicaan komt vast te zitten in het grind en dit is voor de wedstrijdleiding wederom een reden voor een rode vlag. Met nog vier minuten op de klok wordt de sessie hervat. Na het vallen van de vlag is Carlos Sainz de snelste, gevolgd door Lando Norris en Pérez, Oscar Piastri en Verstappen.

Uitslagen