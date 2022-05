Max Verstappen had zich ongetwijfeld meer van zijn eerste kennismaking met het Miami International Autodrome voorgesteld. De eerste sessie verliep al moeizaam, tijdens de tweede vrije training kwam de Nederlander zelfs niet verder dan één enkel rondje. “Dit is extreem pijnlijk.”

In de eerste warme training van het weekend kampte de RB18 al met koelingsproblemen. Het team besloot daarop uit voorzorg de versnellingsbak van Verstappens auto te vervangen, een tijdrovende taak. Het eerste halfuur van de belangrijke tweede sessie moest Verstappen al aan zich voorbij laten gaan, een rode vlag-situatie na een crash van Sainz hielp daar overigens ook niet bij. En toen hij eindelijk de baan op kon, begon zijn Red Bull al meteen te sputteren.

“Ik kan nauwelijks iets doen, het stuur voelt erg zwaar aan!”, riep de Nederlander in zijn outlap. Met brandende remmen keerde hij terug in de pits om in het vervolg van de sessie meer naar buiten te komen. “Geen goede dag en dat is op dit circuit extreem pijnlijk. Je wilt de baan leren kennen maar ik heb slechts vier á vijf snelle ronden kunnen rijden”, treurt Verstappen. “Dat is zeker niet wat je wilt. Vanaf het moment dat ik naar buiten ging, kon ik niet sturen.” Duidelijk is dat de training op zaterdag erg belangrijk zal zijn. “We proberen de achterstand in te lopen maar dit niet ideaal. We hebben geen data van mijn auto, we hadden vandaag meer moeten doen.”

“Max had een rampzalige dag”, aldus teambaas Christian Horner bij Sky Sports. “Hij had hydraulische problemen bij zijn outlap. Hij heeft uiteindelijk maar 5 snelle rondjes kunnen rijden. Deze waren opzich competitief maar dat is erg frustrerend. Morgen zal hij in de derde training uiteraard meer dan normaal moeten rijden. We hebben met Sergio Pérez veel data kunnen vergaren, dat kan ons helpen met Max zijn setup morgen.”

