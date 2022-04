Max Verstappen omschrijft de balansproblemen met zijn nieuwe auto, de Red Bull RB18, nog altijd als ‘een groot probleem’ en had gehoopt dat hij en het team deze in inmiddels het derde raceweekend wel beter onder de knie zouden hebben.

Dat vertelt Verstappen na afloop van de kwalificatie in Melbourne aan een select groepje Nederlandse media, waaronder FORMULE 1 Magazine. Terugblikkend op de zaterdagse sessie, waarin hij op 0.286 seconde van Charles Leclerc als tweede eindigde, draait hij er niet omheen dat het goede gevoel er gewoon nog niet is.

“Natuurlijk ga je nog altijd voor die ronde”, benadrukt hij, “maar ik heb niet echt een heel fijn gevoel zoals ik dat de afgelopen jaren in de auto heb gehad. Dat je bijvoorbeeld in Q3 meteen kan aanzetten en – ik wil niet zeggen met je verstand op nul – maar vertrouwt op wat er kan gebeuren.” In plaats daarvan, legt hij de vinger op de zere plek, is de bolide van de stierenstal onvoorspelbaar.

“Het is de derde race nu”, doelt hij op het weekend in Australië, “dus eigenlijk moet het al wat meer vanzelf gaan. Het is echter nog altijd een groot probleem voor mij”, erkent Verstappen. “Dat is dus een beetje teleurstellend weer, dit weekend. Het hele weekend is ook al lastig daardoor. Ik heb veel ‘momentjes’ gehad.”

‘Niet veel gevoel’

Wanneer die momentjes komen, en hoe ze zich aandienen, is niet te voorspellen. Juist dat maakt het lastig, en onmogelijk om zich erop aan te passen of in te stellen. “Dat is het probleem. Als ik dat kon, als ik wist wat er zou gebeuren, dan kan ik dat wel. Maar ik heb heel vaak dat ik niet weet wat er gaat gebeuren, en dan heb ik ineens zo’n moment.”

Een voorbeeld daarvan was ook in de kwalificatie in Melbourne weer te zien. “Die eerste ronde in Q3”, haalt Verstappen aan, “zag er heel goed uit, maar dan kom ik bij die voorlaatste bocht en blokkeer ineens uit het niets. Dat zijn dingen die niet mogen gebeuren. Op dit moment zit er helaas echter niet heel veel gevoel in de auto.”

Het gevolg, zegt Verstappen, is dat hij soms een beetje het gevoel heeft ‘als een idioot rond te rijden’. Niet echt, natuurlijk. “Maar zo voelt het qua balans.” Tegelijkertijd is zijn Red Bull zelfs met die problemen nog snel genoeg om op de eerste rij terecht te komen – of een race te winnen zoals in Saoedi-Arabië. Dat is in zekere zin ook het frustrerende. “Er zit heel veel potentieel in de auto, daarom baal ik er ook van.”

Pérez heeft minder last

Begrijp hem dus niet verkeerd, de RB18 is in de basis ‘een hele goede auto’. “Alleen ik heb geen goede balans in de auto.” Teamgenoot Sergio Pérez, die dit jaar dichter bij de Nederlander lijkt te zitten dan vorig jaar, heeft er ook minder last van, antwoordt Verstappen desgevraagd. “Hij heeft er zeker minder last van.”

“Aan de andere kant”, vervolgt Verstappen, “denk ik ook dat ik als ik een auto heb die stabieler is, de bochten meer kan aanvallen en meer eruit kan halen dan nu.” Een troost is wel dat het probleem in de races minder is dan in de kwalificaties. “Dan stabiliseren de banden, rij je met meer gewicht (vanwege de vollere tank, red.) en hoef je niet zoals in de kwalificatie in één ronde echt de limiet op te zoeken.”

Verstappens hoop is nu gevestigd op het beter leren begrijpen van de nieuwe 2022-auto, maar vooral ook de updates waar Red Bull binnenkort – vermoedelijk in Imola – mee komt. Daaronder een plan om het overgewicht van de auto terug te dringen. “Ik hoop het. Het is de bedoeling dat we alles beter maken. Maar de eerste drie kwalificaties hebben we niet kunnen laten zien wat het moet zijn.”