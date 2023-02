Max Verstappen is blij dat Daniel Ricciardo na vier seizoenen is teruggekeerd bij Red Bull, al zij het in een andere rol. Red Bull kan volgens Verstappen rekenen op goede hulp van de ‘professionele en superaardige’ Ricciardo.

Ricciardo maakte lang deel uit van de Red Bull-familie, maar besloot na het seizoen 2018 voor een ander avontuur te gaan bij Renault. Op podiumplekken na bleef dat succes uit waarna hij bij McLaren terechtkwam. Ook daar ging het niet zoals gehoopt voor de geliefde Australiër, die op zijn zege op Monza na met weinig tevredenheid kan terugblikken op zijn tijd bij het Britse team.

Dit jaar keert Ricciardo terug bij Red Bull, al zij het als derde rijder. Hij is daardoor vooral in de simulator te vinden, waardoor hij zijn steentje kan bijdragen aan de ontwikkeling van de RB19. Ricciardo heeft aangegeven niet bij alle races aanwezig te zijn, maar zal in sommige weekenden klaarstaan als reserve.

Verstappen omschrijft Ricciardo als een ‘professional en een superaardige gozer om mee te werken’. Niet alleen voor hem, maar ook voor het hele team, benadrukt de Nederlander. “Ook in de fabriek, voor de mensen die in de simulator werken. Zij kunnen op zijn ervaring vertrouwen. Hij heeft lange tijd in de Formule 1 geracet en is een racewinnaar. We zijn dus erg blij om hem in het team te hebben, dat staat vast.”

Ook Sergio Pérez ziet de komst van Ricciardo als iets positiefs. “We hebben het geluk met Daniel, de hoeveelheid ervaring die hij heeft”, stelt de Mexicaan. “Hij weet waar we het over hebben”, aldus Pérez, die dat vooral als een belangrijke zaak ziet voor de engineers in de fabriek. “Het is dus goed om zo iemand te hebben. Met name in de raceweekenden zal hij een helpende hand kunnen bieden.”

Lovende woorden van Pérez aan het adres van Ricciardo, al wordt de komst van de Australiër ook gezien als mogelijkheid om Pérez te vervangen als de prestaties tegenvallen. Daar maakt de teamgenoot van Verstappen zich echter geen zorgen om. “Nee, want bij Red Bull moet je altijd presteren. Het maakt dus niet uit dat Daniel er zit.”