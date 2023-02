Mocht Max Verstappen dit jaar van Red Bull weer een competitieve auto krijgen waarmee hij voor de titel kan gaan, dan houdt hij er rekening mee dat de titelstrijd wel weer eens tussen hem en Lewis Hamilton kan gaan. Maar hij houdt niet alleen de zevenvoudig wereldkampioen in de gaten.

Het seizoen 2022 kon haast niet beter voor Red Bull en Verstappen. De Nederlandse tweevoudig wereldkampioen domineerde het seizoen met vijftien zeges in 22 races. Het was daarmee een heel ander beeld dan in 2021, toen hij tot aan de laatste race – en de laatste ronde – om de titel streed met Mercedes-coureur Lewis Hamilton.

Vorig jaar vormde Mercedes echter geen bedreiging vanwege de tegenvallende prestaties van de W13. Toch houdt Verstappen er rekening mee dat Hamilton dit jaar opnieuw een titelrivaal kan zijn. “Hij is een van de beste coureurs ooit in deze sport, dus als hij er de auto voor heeft dan kan hij opnieuw om de titel strijden”, zegt Verstappen tegen Sky Sports.

Maar, voegt Verstappen meteen toe, niet alleen Hamilton zou een bedreiging kunnen vormen. Ook Hamiltons teamgenoot George Russell, Ferrari-coureur Charles Leclerc en McLaren-coureur Lando Norris maken volgens Verstappen kans. “Als je hen een auto geeft die in staat is om het kampioenschap te winnen, dan kunnen zij dat.”

Wat dan wel de onderscheidende factor kan zijn, is de druk. “Als je die auto hebt, dan komt er druk bij kijken en kun je je geen grote fouten veroorloven”, weet Verstappen. “Het is een iets andere druk, maar ik ben ervan overtuigd dat als zij in een flow zitten, zij het talent hebben om ermee om te gaan.”

Tegelijkertijd waarschuwt Verstappen dat er geen garanties zijn dat hij en Red Bull voor de derde titel kunnen gaan. “Je probeert er altijd voor te gaan, maar ik weet niet of we goed genoeg zullen zijn. Natuurlijk geloven we daar als team in, we zijn zeer gemotiveerd. We hebben een zeer sterk seizoen achter de rug en werken continu om te proberen er weer voor te gaan”, aldus de Nederlander.