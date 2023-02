Nee, de Red Bul RB19 die vrijdag in New York werd gepresenteerd, is niet de definitieve versie, daar draait zelfs het team van Max Verstappen niet omheen. Hoe de auto er wel uit komt te zien, weet zelfs Verstappen nog niet.

“Ik heb hem nog niet gezien”, erkent de tweevoudig wereldkampioen in gesprek met geselecteerde media, waaronder FORMULE 1 Magazine, als hij wordt gevraagd of hij al wel weet hoe de RB19 eruitziet. Zoals verwacht gaf Red Bull daar namelijk nog niets van prijs, met Formule 1-teams die hun nieuwe vondsten altijd zo lang mogelijk geheim houden.

“Ik heb wat de RB19 betreft ook alleen maar met het team gesproken over wat de performance updates zijn en het gedrag van de auto”, vervolgt Verstappen. De Nederlander heeft zelfs nog geen schets gezien van de bolide waarmee hij zijn titel moet verdedigen. “Nee, foto’s en renders (digitaal gegenereerde beelden) doen me niks. Het maakt me ook niet uit hoe -ie eruitziet, hij moet gewoon snel zijn.”

Red Bull-teambaas Christian Horner geeft op zijn beurt te verstaan dat de RB19 straks tijdens de test en het openingsweekend in Bahrein ‘wat anders zal zijn’ dan het showmodel uit New York. “Deze presentatie ging meer om onze doelen voor het jaar, onze partners en de aankondiging met Ford. Wat we hier hebben getoond, is geen complete afspiegeling van wat je over een paar weken in Bahrein zal zien.”

