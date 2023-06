Max Verstappen heeft de Grand Prix van Canada zonder enige dreiging gewonnen. De Nederlander heeft daarmee een nieuwe mijlpaal bereikt voor zijn team en heeft het aantal overwinningen van Ayrton Senna geëvenaard.

“Ik ben natuurlijk erg blij op dit moment”, antwoordt Verstappen na afloop kalmpjes. “Het was geen makkelijke race, de banden kwamen maar moeilijk in de juiste window. Het was vandaag erg koud vergeleken met vrijdag en we gleden dus erg veel rond over de baan. Maar we wisten het voor elkaar te krijgen.”

Hoewel Verstappen vanaf het begin tot het einde de leiding had, was het gat naar achteren minder groot dan we de afgelopen paar races hebben gezien. De Nederlander had ‘slechts’ acht seconden voorsprong op Fernando Alonso, duidelijk minder dan de twintig seconden waarmee Verstappen dit seizoen al een paar keer heeft gewonnen. Op de vraag of hij meer uitdaging van de concurrentie had verwacht, reageerde Verstappen met karakteristieke nonchalantheid.

“Persoonlijk verwachtte ik dit wel ongeveer. Maar zoals ik al zei: het was erg lastig om de banden op temperatuur te krijgen. We verloren erg snel de grip. Daarom was het gat misschien niet zo groot. We hadden ook een paar safety cars. Maar uiteindelijk hebben we gewonnen, dat is het belangrijkste.”

De winst van Verstappen markeert de honderdste overwinning van Red Bull in de Formule 1. 41 daarvan staan op naam van Verstappen. “Dat is natuurlijk geweldig”, grijnst de Nederlander. “Ik had zelf nooit gedacht dit soort aantallen te bereiken. We blijven hier van genieten, maar we blijven ook hard werken. Dit was weer een erg mooie dag.”