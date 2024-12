Max Verstappen staat nog altijd voor het raadsel waarom hij in Qatar een gridstraf van één plaats kreeg. De Nederlander moest daardoor de race op zondag vanaf de tweede plaats starten, maar won deze alsnog op glansrijke wijze. Volgens Verstappen reed hij alleen maar langzamer tijdens Q3 van de kwalificatie om andere coureurs niet in de weg te rijden. “Misschien moet ik niet zo aardig zijn”, concludeert de viervoudig wereldkampioen.

Verstappen reed tijdens de kwalificatie op de zaterdag in Qatar glorieus naar de polepositie, maar zag deze een paar uur later alweer verdampen. De Nederlander kreeg een gridstraf van één plaats voor ‘onnodig langzaam rijden’ in Q3. Verstappen kwam daarbij ook nog even George Russell op de baan tegen. De Red Bull-coureur nam de volgende dag wraak door de Brit in bocht één alweer in te halen.

“Eerlijk gezegd, ik kon niet geloven dat ik het kreeg”, blikt Verstappen nog één keer terug op zijn gridstraf, tegenover de aanwezige media in Qatar. “Maar op een bepaalde manier had ik ook zoiets van, ja, ik word hier niet meer door verrast gezien de wereld waarin ik leef. Je bent er niet blij mee. Maar op een gegeven moment moet je gewoon de bladzijde omslaan.”

‘Misschien niet aardig zijn’

Dat Verstappen één plek terug moest op de grid, was een uitzonderlijke situatie. De straf wordt namelijk niet vaak uitgedeeld. “Ik denk dat het de eerste keer is dat iemand in een langzame ronde wordt bestraft”, zegt ook Verstappen. “Terwijl ik eigenlijk gewoon aardig probeerde te zijn. Dus misschien moet ik niet aardig zijn. Ik wilde niemand in de weg rijden, terwijl ze hun (snelle, red.) ronde aan het voorbereiden waren.”

“En door dat te doen, aardig zijn, krijg ik een straf”, vervolgt de viervoudig wereldkampioen. “En dat probeerde ik ook uit te leggen. Maar het voelde alsof ik tegen een stenen muur praatte. Dus om wat voor reden dan ook was er niet veel mogelijk.” Het incident tussen Verstappen en Russell gebeurde wel toen beide coureurs nog niet bezig waren aan hun snelle rondes, waardoor de Nederlander maar één plaats gridstraf kreeg in plaats van de gebruikelijke drie.

