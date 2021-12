Max Verstappen is doorgaans geen liefhebber van de track walk, een verkenningsrondje over het circuit met de benenwagen. In Saoedi-Arabië bevindt hij zich – net als twee weken terug in Qatar – echter op onbekend terrein en waagt zich er dus toch maar aan.

De Nederlander wacht dan wel tot de avonduren. Het kwik tikte donderdagmiddag immers getallen boven de dertig aan. Dan is de wandeling van pakweg een uur – uitgaande van een gemiddelde wandelpas over de 6.1 kilometer lange baan – niet echt aan te raden.

“Ik heb het circuit al in de simulator gereden en het is een hele snelle baan”, vertelt Verstappen. “Ik ben ernaar benieuwd het in het echt te zien”, zegt hij over het Jeddah Corniche Circuit, dat liefst 27 bochten telt. De overgrote meerderheid daarvan is flink rap. Volgens berekeningen van rivaal Mercedes kunnen 22 van de 27 bochten met meer dan tweehonderd kilometer per uur worden genomen. Een aantal zelfs boven de driehonderd.

Te voet en staand is het perspectief wel anders. Door het immense verschil in snelheid, maar ook omdat Verstappen in zijn cockpit slechts enkele centimeters boven het asfalt ligt. Toch is het nuttig. Zo kan hij door het asfalt te zien en onder zijn voeten te voelen wel ‘een beetje zien wat er aan de hand is’ qua grip. “Al is het altijd afwachten tot je gaat rijden hoe het qua grip zit. Maar bij een track walk kijk ik vooral waar de kerbstones liggen en muren staan.”

Dat is allebei natuurlijk belangrijk. Van de kerbs moet hij weten waar hij ze wel en niet kan pakken. Dat de muren ondertussen dichtbij staan in Jeddah, mag geen geheim zijn. Het stratencircuit belooft weinig uitloopruimte te bieden. Tegelijkertijd kan een centimeter – of zelfs een paar millimeter – te ver of dicht op de muur zitten, het verschil zijn tussen een topronde en een kostbare crash.

