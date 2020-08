Verstappen: ‘Een prima dag, maar ik denk dat het zondag een eenzame race wordt’

Max Verstappen heeft na de eerste twee trainingen op Silverstone een derde en vierde tijd achter zijn naam staan en spreekt zodoende van ‘een prima dag’ werken op de Britse baan. “Het gat naar Mercedes is nog wel groot, maar dat was verwacht.”

Dat zegt de Nederlandse coureur op zijn eigen website, Verstappen.nl. In VT1 eindigde hij op 0.727 seconde van snelste man Valtteri Bottas. In VT2 zette Lewis Hamilton de toon en zat Verstappen er op de vierde plek 0.831 seconde achter. “Je kunt dat nou eenmaal niet in een paar dagen inlopen”, zegt hij over het gat naar Mercedes.

“Een prima vrijdag”, resumeert de Red Bull-rijder verder. Voor het weekend verwacht hij dat de banden en bandenslijtage veelbesproken zullen zijn. De Pirelli’s hadden het vorig weekend immers ook al zwaar op het snelle Silverstone, terwijl er dit weekend voor zachtere compounds gekozen is én er zeer hoge temperaturen verwacht worden.

“De degradatie is veel groter (dan vorig weekend, red.) dus dat wordt interessant. Een eenstopper is volgens mij bijna onmogelijk”, blikt hij alvast vooruit op de race van zondag. “Ik verwacht dus veel tweestoppers tijdens de race. Ik denk dat het weer een eenzame wedstrijd gaat worden”, aldus Verstappen, met Red Bull dat dus te kort komt op Mercedes, maar los is van de rest.

