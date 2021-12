De Formule 1-organisatie heeft Max Verstappen en Lewis Hamilton aan elkaar gekoppeld in de persconferentie voorafgaand aan de Grand Prix van Abu Dhabi.

Normaal begint de actie tijdens een Grand Prix-weekend altijd op vrijdag, maar in Abu Dhabi zouden er op donderdag al eens vuurwerk te zien kunnen zijn. Op die dag vinden altijd de mediasessies plaats waarin de coureurs in duo’s vooruitblikken op de komende race. Regelmatig probeert de Formule 1 spraakmakende coureurs aan elkaar te koppelen. Voor donderdag is er dus voor gekozen om Verstappen en Hamilton bij elkaar te zetten.

Lees ook: Verstappen ’tevreden en trots’ over Formule 1-seizoen 2021

De keuze is voor de hand liggend: de coureurs van Red Bull en Mercedes staan gedeeld eerste in het kampioenschap. Hun rivaliteit bereikte afgelopen weekend in Saoedi-Arabië een hoogtepunt toen de twee voor de zoveelste keer dit jaar tegen elkaar aanreden. Uiteindelijk won Hamilton de race, waardoor beide coureurs nu op 369,5 punten staan. Verstappen heeft daarbij het voordeel dat hij dit seizoen meer races heeft gewonnen.

Foto: Getty Images

De mediasessie begint om 11:30 uur Nederlandse tijd. Verstappen en Hamilton zijn laatste duo aan het woord. Voor hen komen Sergio Pérez en Valtteri Bottas gezamenlijk aan het woord.

Lees ook: Tijdschema GP Abu Dhabi: wordt het de eerste of de achtste?