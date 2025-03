De nominaties voor de Laureus World Sports Awards 2025 zijn bekend, en zowel Max Verstappen als McLaren maakt kans op de prestigieuze prijs. De Nederlandse wereldkampioen is genomineerd voor de Sportman van het Jaar-prijs, terwijl het Britse team kans maakt op de Team van het Jaar-trofee.

De Laureus Awards worden ook wel de Oscars van de sportwereld genoemd, en worden dit jaar op 21 april in Madrid uitgereikt. Verstappen won in 2022 al de Sportman van het Jaar-prijs, vlak na het binnenhalen van zijn eerste wereldtitel in Abu Dhabi 2021, en stond ook in 2023 en 2024 op de lijst van genomineerden. Naast Verstappen maken ook onder anderen tennisser Carlos Alcaraz, voor het winnen van de French Open en Wimbledon, en wielrenner Tadej Pogacar, winnaar van de Tour de France en Giro d’Italia, kans op de prijs.

Verstappen is overigens niet de enige Nederlander die kans maakt op een trofee in Madrid. Atlete Sifan Hassan is genomineerd voor de categorie Sportvrouw van het Jaar, voor haar prestaties tijdens de Olympische Spelen afgelopen zomer.

McLaren

Constructeurskampioen McLaren heeft in tegenstelling tot Verstappen nog niet eerder een Laureus-trofee in de wacht gesleept. Mocht de Britse renstal de prijs in april in ontvangst nemen, dan treedt het in de voetsporen van Formule 1-teams Brawn GP (winnaar in 2010) en Mercedes (winnaar in 2018). McLaren moet dan wel onder anderen Real Madrid, het Spaanse nationale voetbalteam, het Amerikaanse nationale basketbalteam, en het FC Barcelona vrouwenteam verslaan.

