Max Verstappen is na een bijna foutloze zondagsrit in Montréal op gelijke hoogte gekomen met wijlen Ayrton Senna. De regerend wereldkampioen evenaarde in stijl het aantal GP-zeges van de Braziliaanse racelegende (41 stuks). Het is tevens de honderdste voor Red Bull, sinds het in 2005 de Formule 1 binnenstapte.

Net als bij de laatste drie nummers in Miami, Monaco en Spanje staat er geen maat op Verstappen, die de leiding in het wereldkampioenschap daarmee verder verstevigt. Teamgenoot Sergio Pérez, voorlopig zijn enige serieuze uitdager in 2023, levert met de zesde plaats maar met een bonuspunt voor de snelste ronde zestien punten in. De zege is alweer Verstappens zesde van dit jaar in acht races en de twintigste in de laatste 27.

Het regenfront, dat voor een zo vermakelijke kwalificatiesessie zorgde, heeft Montréal verlaten als om twee uur lokale tijd de lichten uitspringen voor de Canadese GP. Max Verstappen is bekend met het gevaar dat naast hem op de startgrid staat, een 41-jarige Spaanse veteraan die met het mes tussen de tanden rijdt en de wereldkampioen graag wil uitdagen.

En waarom ook niet? De Aston Martin AMR23 is flink opgepimpt, beschikt bij de thuisrace van teameigenaar Lawrence Stroll (geboren in Montréal) over een nieuwe vloer, engine cover en sidepods. Het moet de ambitieuze Britse renstal weer iets dichter bij trendsetter Red Bull brengen. Alonso’s start is echter niet de beste: Lewis Hamilton verschalkt hem en stormt naar P2. Verstappen blijft buiten bereik.

De wereldkampioen bouwt gestaag een voorsprong op, waardoor hij buiten DRS-bereik van zijn achtervolgers blijft. Maar na twaalf ronden smelt de marge als sneeuw voor de zon, omdat de safety car de baan is opgedraaid na een crash van George Russel die daarbij veel rotzooi op de baan achterlaat. Voor Verstappen en veel collega’s levert het een ‘gratis’ bandenwissel op. Opvallend is dat beide Ferrari’s die optie niet lichten en zo vanuit het middenveld een flink aantal plaatsen stijgen. Het blijkt achteraf een gouden greep.

De herstart levert voor Verstappen geen problemen op. In een mum van tijd is het gat met Alonso, hij heeft Hamilton afgelost op P2, groot genoeg om de Spaanse DRS te kunnen activeren. In het achterveld vechten Nyck de Vries en Kevin Magnussen een duel uit, waarbij beide piloten een bocht missen en veel tijd verliezen. De Fries finisht de laatste roemloos als achttiende en laatste.

Uitslagen

Pos Coureur Team Nationaliteit Tijd