Na een cruciale overwinning tijdens de Canadese Grand Prix kan Max Verstappen zich opmaken voor de terugkeer naar Europa en een gigantisch Europees drieluik. De Formule 1 brengt achtereenvolgens bezoekjes aan Spanje, Oostenrijk én Groot-Brittannië. Met een comfortabele voorsprong in beide kampioenschappen, moet een ‘veelbelovende’ upgrade straks nog meer punten in de wacht slepen.

LEES OOK: Horner: ‘Ricciardo zal hard moeten werken als hij zijn stoeltje wil behouden’

Ondanks de voorsprong verliepen de afgelopen races voor Red Bull niet vlekkeloos. Tijdens de Grand Prix van Monaco legde het hobbelige asfalt een probleem in de ophanging van de RB20 de bloot. In Montréal werden al de nodige aanpassingen geïntroduceerd om de demping te verbeteren. Tijdens de aankomende races in Europa moet een verdere upgrade Max Verstappen opnieuw aan overwinningen helpen.

Helmut Marko beschreef in zijn column voor SpeedWeek hoe Red Bull de competitie tijdens de eerste triple-header van het seizoen een stap voor wil blijven. “In Canada hadden we al de nodige upgrades, maar dat bleek eigenlijk niet genoeg”, aldus Marko. “Inmiddels zijn we wel op de goede weg.” De Oostenrijkers kregen in Montréal onverwacht concurrentie van Mercedes – het derde team dat hen dit jaar naar de kroon kan steken.

‘Veelbelovend’

Marko kijkt uit naar de aankomende triple-header om een beter beeld te krijgen van de huidige pikorde. “De volgende races zullen uitwijzen waar de verschillende auto’s precies staan”, pende hij. “Het zijn klassieke circuits. Onze uitdagers komen weliswaar dicht in de buurt, maar we maken ons geen zorgen. De RB20 wordt alleen maar beter en de laatste data is veelbelovend.”

In de race naar het kampioenschap denkt de 81-jarige Oostenrijker dat Red Bull profiteert van de hoeveelheid competitieve auto’s. “We hebben niet één tegenstander, maar drie”, legde hij uit. “Ze stelen constant punten van elkaar en zitten elkaar geregeld in de weg. Ik hoop dat dat zo blijft.”

LEES OOK: Ook Jos Verstappen klimt in een Red Bull tijdens GP van Oostenrijk

De nieuwste editie van FORMULE 1 Magazine ligt NU in de winkel, maar is ook digitaal te bestellen (met gratis bezorging in heel Nederland!).