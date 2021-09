Max Verstappen denkt dat het lastig te zeggen is welke van de resterende acht circuits rivaal Mercedes beter liggen of juist Red Bull-banen zijn. “Het gaat denk ik heel erg in de details zitten.”

Dat vertelt de Red Bull-coureur in gesprek met geselecteerde Nederlandse media, waaronder FORMULE 1 Magazine. Het Sochi Autodrom waar dit weekend op wordt geracet, wordt daarbij traditioneel als Mercedes-baan geoormerkt. Verstappen ontkent niet dat de Russische omloop het Duitse team goed ligt, maar acht zichzelf zeker niet bij voorbaat kansloos.

“Je hebt hier nog altijd veel rechte stukken en Mercedes heeft hier de laatste paar jaar een goede auto gehad”, geeft hij wel toe. “Vaak als wij hier kwamen, hadden we op dat punt van het jaar nog niet echt een top pakket. We kwamen dan te kort op de rechte stukken en in de race. Maar”, vervolgt hij met enig vertrouwen, “ik denk over het algemeen dat het dit jaar een stuk beter zal zijn.”

Details

Volgens Verstappen heeft Red Bull de afgelopen weken ook weer stappen gezet, met updates voor haar RB16B. Een aantal van de afgelopen circuits lagen Mercedes volgens hem in de basis desondanks beter. “Al zie je over het algemeen dat het het hele seizoen al dicht bij elkaar zit.” Dat is zo en dat blijft zo, stelt Verstappen. “Ik denk wel dat het zo doorgaat, ja.”

“Ik denk dan ook dat het de komende races in de details gaat zitten”, vervolgt Verstappen. “Je kan namelijk wel een goede auto hebben, maar als je niet het beste eruit haalt qua setup, sta je erachter.” In Sotsji wordt het daarbij zaak goed in te spelen op het weer, met de weersverwachting die de nodige regen toont voor de komende dagen. “De regen maakt het wat onvoorspelbaarder, maar ik denk dat wij onder alle omstandigheden competitief zijn.”

Extra gridstraf?

Of Verstappen dit weekend los van zijn drie plekken gridstraf voor zijn rol in zijn botsing met Lewis Hamilton op Monza ook nog extra strafplekken pakt voor een motorwissel, is ook mede van het weer afhankelijk. “En van hoe het weekend verloopt.” Verstappens Honda-motor is sinds België hoe dan ook voorzien van een nieuwe energy store. “Ik weet niet precies hoeveel dat uitmaakt. Dat verschilt per circuit.”

Wat dit onderdeel verder precies doet? “Je hebt in de race een bepaald niveau van je batterij dat je kan gebruiken”, legt Verstappen uit. “In de kwalificatie gaat ie altijd helemaal leeg, in de race niet. Hoe efficiënter je energie kan opwekken, hoe meer je in de race met de batterij kan. Zoals gezegd: het hangt van het circuit af, maar dit circuit is wel zwaar voor de batterij.” Dan kan een verbeterde versie geen kwaad, zou je denken.