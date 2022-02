Met zijn 24 jaar heeft wereldkampioen Max Verstappen nog een lange tijd in de Formule 1 te gaan, toch wil hij niet denken aan het verbreken van allerlei records. Zeven of acht titels zou mooi zijn, geeft hij toe, maar één ding is belangrijker voor Verstappen: “Ik wil er gewoon van genieten.”

Verstappen zal dit jaar met het nummer 1 rijden na het behalen van zijn eerste wereldtitel in Abu Dhabi. De Nederlander gaf onlangs al aan dat het zijn doel is om het nummer 33 niet zo snel terug te laten keren. “Hoe vaak krijg je nou de mogelijkheid om van nummer te ruilen? Bovendien is 1 het beste nummer dat er is. Het was voor mij dus een vrij makkelijke beslissing om met startnummer 1 te rijden. Hopelijk komt 33 volgend jaar niet terug op de auto”, grapte de Nederlander.

Met het nieuwe seizoen voor de deur hoopt Verstappen uiteraard weer om de titel te strijden, maar nu hij al wereldkampioen is geworden denkt hij dat zijn positie alleen maar sterker wordt. “De druk in je achterhoofd dat je een kampioenschap moet winnen of moet proberen te winnen, die is verdwenen”, zegt Verstappen in gesprek met The Guardian. “Dat is al gebeurd. Ik heb het gedaan. Dus als het even niet loopt, of als je pech hebt, dan ga je er waarschijnlijk makkelijker mee om dan normaal.”a

De eerste titel heeft hij al op zak, maar met zijn 24 jaar heeft Verstappen nog een lange tijd in de Formule 1 te gaan. Toch ambieert hij niet het verbreken van records en zodanig hoeft hij ook niet zeven of acht titels te winnen. “Niet echt nee. Als ik nooit een zevende of achtste titel pak, is dat prima. Je hebt heel veel geluk nodig om je voor zo’n lange tijd in zo’n dominante positie te bevinden. Ik wil er gewoon van genieten en ik weet dat ik nog steeds wil winnen”, aldus Verstappen.

