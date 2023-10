Onverstoorbaar en onbedreigd heeft Max Verstappen zondagavond ook zijn veertiende overwinning van het seizoen uit het vuur gesleept. Na de prolongatie van zijn wereldtitel op zaterdagavond na de sprintrace in Qatar en het aansluitende (bescheiden) feestje, toonde de drievoudig wereldkampioen van Red Bull andermaal zijn suprematie. Tijdens de Grand Prix van Qatar zag hij de concurrentie vanaf pole position alleen nog maar in z’n spiegels.

Achter Max Verstappen zorgden Oscar Piastri en Lando Norris met respectievelijk een tweede en derde plaats voor een klein feestje bij McLaren, hoewel Norris in de slotfase hoorbaar ontevreden was met de stalorder achter zijn Australische teamgenoot te blijven.

De strijd om de zege in Qatar was door de overmacht van Max Verstappen – die ook tekende voor de snelste raceronde, goed voor een extra WK-punt – geen moment spannend. Desondanks was het een uiterst enerverende voorstelling, met veel actie op de baan én in de pitlane. Immers, in de woestijnrace over 57 ronden draaide alles om de banden, nadat de FIA enkele uren voor de race had aangekondigd dat een setje banden maximaal achttien ronden mee mocht gaan. In de praktijk betekende het dus dat de teams verplicht werden tot het maken van minimaal drie pitstops.

De FIA had de regels aangescherpt vanuit veiligheidsoogpunt, nadat bandenleverancier Pirelli zaterdagochtend na de eerste sessies al had geconstateerd dat het rubber door de karakteristieken van de baan en de puntige kerbstones ‘microscopisch kleine scheurtjes’ vertoonde. Uit vrees voor klapbanden en ongelukken werden de track limits van bochten 12 en 13 al meteen aangepast en enkele uren voor de race volgde dus de eenmalige aanscherping van het bandenreglement.

Einde race Hamilton, schade Russell

De uitputtingsslag op Losail International Circuit kende – bij een temperatuur van 34 graden Celsius en een luchtvochtigheid van boven de zeventig procent – een spectaculaire start door toedoen van Lewis Hamilton. De Mercedes van de zevenvoudig wereldkampioen was op P3 uitgerust met zachte banden, tot zijn eigen ergernis overigens (‘I am a sitting duck’). Met de meeste coureurs om hem heen op mediums, was Hamilton eigenlijk genoodzaakt in de lange run naar de eerste bocht iets te forceren. Hij stuurde daarbij te agressief in met zijn teamgenoot George Russell, gestart vanaf P2, vlak naast hem. Beide Britten raakten elkaar met desastreuze gevolgen: einde race voor Hamilton, schade voor Russell en kostbaar puntenverlies in de strijd om zowel het rijders- als het constructeurskampioenschap.

VIDEO: Einde oefening Hamilton na crash met Russell

De grootste winnaars van de vroege safetycar waren feitelijk Oscar Piastri, die door de incidenten voor hem op de baan vrij kon oprukken van de zesde naar de tweede plaats, en Sergio Pérez die vanuit de pitlane was gestart (op harde banden) en meteen de aansluiting met het veld cadeau kreeg.

Nadat de safetycar weer naar binnen was gekomen, koos Max Verstappen het goede moment om het gaspedaal vol in te trappen. Piastri zat enigszins te slapen, waardoor de kersverse drievoudig wereldkampioen meteen een gat van een seconde wist te slaan. Verstappen nam vervolgens razendsnel afstand en kwam na 17 ronden voor het eerst naar binnen. Zijn marge op Piastri bedroeg na zijn terugkeer op de baan al een dikke acht seconden. Ook na de verplichte drie pitstops (de derde was allesbehalve feilloos) kwam de voorsprong van Verstappen geen moment in gevaar. Zijn overwinning in Qatar was – niet voor het eerst – een toonbeeld van totale controle.

De strijd om de twee podiumplaatsen werd uiteindelijk beslecht in het voordeal van McLaren, met Oscar Piastri op twee en Lando Norris op drie. Piastri had zaterdagavond al de sprintrace op zijn naam geschreven. De uitvallers van de race waren achtereenvolgens Carlos Sainz (niet gestart vanwege probleem met het brandstofsysteem), Lewis Hamilton (crash) en Logan Sargeant (misselijkheid). Het door de FIA en Pirelli gevreesde bandenkerkhof bleef overigens uit.

Pérez blijft fout op fout stapelen

Sergio Pérez maakte er ondanks de meevaller aan het begin van het seizoen door de safetycarsituatie onderweg toch weer een potje van. De Mexicaan, die zaterdag tijdens de sprintrace al was uitgevallen, liep tot driemaal toe tegen een tijdstraf van vijf seconden aan vanwege track limits en viel daardoor ver terug. In de slotfase werd hij zelfs gelapt door zijn teamgenoot Max Verstappen, de ultieme vernedering. Pérez werd uiteindelijk als tiende geklasseerd.

VIDEO: F1-coureurs feliciteren Max Verstappen met derde wereldtitel

Waar Verstappen het hele seizoen al nagenoeg foutloos zijn werk doet, blijft Pérez fout op fout stapelen. Binnen het team heeft hij inmiddels alle krediet verspeeld, zo bleek tussen de regels ook wel uit het radioverkeer tijdens de race. Ondanks een doorlopend contract tot eind 2024 is het nog altijd de vraag of Pérez volgend seizoen nog het vertrouwen krijgt.

Overigens tekende de organisatie van de Grand Prix voor de komische noot door een bericht uit te geven dat het raceweekend met 120.000 toeschouwers (over drie dagen) volledig was uitverkocht. De vele lege plaatsen op het circuit, met name vrijdag en zaterdag, vertelden namelijk een heel ander verhaal.

