Uiteindelijk leverde een rondje dat Max Verstappen zelf inschatte op 80 procent de Nederlander alsnog de poleposition op. Maar het ging niet zoals gewenst en dan is hij zelf de eerste die dat benoemt, ongeacht bijvoorbeeld het uitstekende resultaat, het perspectief voor morgen of de aanwezigheid van duizenden Oranjefans. “Ik wil het gewoon zo perfect mogelijk hebben.”

In zijn eerste poging in Q3 werd Verstappen bij het aanremmen voor bocht 3, de hairpin aan het einde van het tweede rechte stuk, verrast door een windvlaag. Het zorgde er voor hij blokkeerde en kostbare tijd verspilde. “Het is een kort circuit met weinig bochten, dan verlies met een klein foutje meteen best wel wat tijd”, vertelt Verstappen naderhand in gesprek met de Nederlandse pers. “Dat was het geval in Q3. Normaal gesproken is het snelste rondje 98 procent van een perfect ronde. Deze was 80 procent. Ondanks dat was de auto dus wel goed genoeg.”

BSI Agency

Het doel van de tweede poging was dan ook een flinke verbetering van zijn 1.03.720, er was nog zat tijd te winnen. Verstappen en Perez kwamen samen als eerste naar buiten en logischerwijs had Verstappen dus vrij baan. “Dan rijd je alleen en ik had eigenlijk niet verwacht dat dit zoveel zou uitmaken op de rechte stukken. Maar dat deed het wel.”

Verstappen eindigde uiteindelijk 46 duizendsten boven zijn tijd, in zijn kielzog kwam Lando Norris 0.048 tekort voor zijn eerste poleposition. De reactie van Verstappen op de radio was alleszeggend, terwijl op de tribunes de oranje rookbommen werden ontstoken, reageerde hij uiterst koel: “Dit doen we dus nooit maar dan ook nooit weer!” En ook als teambaas Christian Horner zijn felicitaties overbrengt: “Ja, P1. Maar we praten er zo wel verder over.”

BSI Agency

Als de adrenaline weg is geëbt, legt Verstappen zijn reactie verder uit. “Ik wil het allemaal altijd zo perfect mogelijk hebben en dat was het niet in Q3. Het is uiteindelijk wel genoeg voor pole maar ik ga niet lopen juichen als ik vind dat het niet goed is gelopen. Zo zit ik gewoon niet in elkaar. Het heeft nu gelukkig geen gevolgen gehad maar het had wel beter gekund.”

Met de Mercedessen achter Norris en teamgenoot Sergio Pèrez op P4 en P5, kan Verstappen morgen wel een enorme slag slaan met een eventuele winst. “Het gevaar schuilt bij de start en de eerste ronde. Daar moeten we gewoon doorheen komen, normaal gesproken komt het dan goed. Al is het nooit zo gemakkelijk als het lijkt. Ook met de zachtere band dit weekend, daar is nog wel management voor nodig.”

BSI Agency