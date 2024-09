Het liep tijdens de Grand Prix van Azerbeidzjan voor geen meter, zei Max Verstappen zondag al vrij snel na de race. Tekenend voor het gebrek aan snelheid in de RB20 was dat de Nederlander in de slotfase zelfs de van P15 gestarte Lando Norris aan zich voorbij zag gaan.

“Tja, ik had totaal geen kans”, constateerde Verstappen in gesprek met Viaplay over het verschil in snelheid met zijn naaste belager in de strijd om de titel. Norris liep, mede door het extra punt voor de snelste ronde, drie punten in op de Nederlander. Verstappens voorsprong in het kampioenschap bedraagt nog 59 punten, met zeven Grands Prix en drie sprintraces te gaan.

De volgende race is komend weekend al in Singapore. Daar verwacht de Nederlander opnieuw een zware wedstrijd voor Red Bull. Maar Verstappen hoopt dat het team en hij hebben kunnen leren van de ontwikkelingen in Bakoe. “Ook in Singapore is de baan heel hobbelig. Dus we moeten er goed op letten dat we de auto beter afstellen. In Bakoe hebben we nu ook dingen geprobeerd, die pakten helaas niet goed uit.”

Gelukkig, aldus Verstappen even later tegen Sky Sports, bleef dat zonder grote gevolgen. “Het was een slecht weekend voor mij, maar uiteindelijk hebben we niet veel punten verloren in het kampioenschap. Dat is positief, ook omdat ik weet dat we nog veel beter kunnen.”

