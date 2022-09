Max Verstappen kijkt dankzij de goede topsnelheid van de RB18 met volle vertrouwen uit naar de Grand Prix van Italië op Monza. De kampioenschapsleider verwacht dat Red Bull competitief zal zijn en hoopt op een goed resultaat.

Red Bull heeft dit jaar al laten zien dat het met de topsnelheid wel goed zit. Met name op Spa-Francorchamps werd duidelijk hoe sterk de RB18 op de rechte stukken is, zeker als daar dan ook nog eens DRS bij komt.

Laat topsnelheid nou van cruciaal belang zijn op Monza, ook wel bekend als de Temple of Speed. Verstappen gaat de Grand Prix van Italië daarom met goede moed tegemoet. “Ik kijk erg uit naar Monza”, zegt Verstappen. “Als je kijkt naar het seizoen tot nu toe, zijn we snel op de rechte stukken en ik denk dat het ook dit weekend het geval zal zijn.”

Verstappen weet dat hij na twee thuisraces, waar het oranje kleurde op de tribunes en taluds, op Monza op iets minder steun kan rekenen. “Het is een geweldig circuit met een ongelofelijke atmosfeer. Je hoeft alleen maar te kijken naar de steun die Ferrari geniet om te zien hoe gepassioneerd de Italiaanse fans zijn. Ik geniet er altijd van om op Monza te rijden. Ik denk dat we hier competitief kunnen zijn en ik hoop op een goed resultaat”, aldus de regerend wereldkampioen.

Teamgenoot Sergio Pérez had wat zwaardere weekenden op Spa-Francorchamps en Zandvoort. Hij pakte wel de tweede plek in België, maar kwam daar veel snelheid tekort op Verstappen. De Mexicaan benadert het weekend in Italië dan ook anders dan de Nederlander.

“We hebben veel te analyseren van afgelopen raceweekend om ervoor te zorgen dat we sterker terugkeren in Monza”, blikt Pérez vooruit. “Ik worstel een beetje met de afstelling van de auto, maar ik heb er alle vertrouwen in dat ik er samen met het team bovenop kan komen en mijn prestaties kan verbeteren.”

Pérez heeft op Monza wel een duidelijk doel voor ogen. “Ik wil graag de tweede plaats in het kampioenschap herpakken en ervoor zorgen dat we bij de constructeurs de voorsprong uitbouwen.”