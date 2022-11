Het was dubbel prijs voor Red Bull in Abu Dhabi vandaag, Max Verstappen pakte zijn zevende poleposition van het seizoen en hielp tegelijkertijd teamgenoot Sergio Pèrez aan een plek op de eerste rij. “Wij kunnen nu ons eigen plan trekken”

Het was na de race in Brazilië een groot gespreksthema, de Red Bull-rel na de weigering van Verstappen om Pérez voorbij te laten. De Nederlander beloofde dit weekend waar mogelijk zijn teamgenoot te helpen in de strijd met Charles Leclerc om de tweede plek in het klassement. En zo gezegd, zo gedaan.

“We hebben Sergio de keuze gegeven, hij koos er voor om achter mij te rijden in de kwalificatie.” Het plannetje liep in Q3 nog bijna in de soep, de auto van Verstappen valt uit op het moment dat hij naar buiten wil rijden. Het zal ongetwijfeld voer voor speculatie zijn voor vooral Mexicaanse fans, volgens Verstappen was er echt sprake van een kortstondig defect: “Alles viel uit, de motor. Toen moesten we ‘m resetten, desondanks ben ik erg tevreden met de eerste rij voor ons. Het was deze kwalificatie wel een beetje op en neer, gelukkig viel alles samen in Q3.”

Foto: Motorsport Images

Het vertrouwen in een goede race is er, de RB18 oogt uitstekend in racetrim waar de concurrentie moeite lijkt te hebben. “Zij lijken wat te worstelen”, oordeelde Verstappen. “Maar ik weet niet wat zij sinds gisteren hebben gedaan, dat zullen we morgen zien. We staan nu in ieder geval voor ze en dat is altijd goed, dat betekent dat Checo voor Leclerc zit. Wij kunnen nu ons eigen plan trekken.”

Verstappen was overigens wel verbaasd over het gebrek aan snelheid bij vooral de Mercedessen, de Zilverpijlen zijn in opmars geweest sinds Austin maar weten deze lijn in de woestijn niet door te trekken. “Dat is wel apart, ja. Net zoals wij niet wisten waarom we in Brazilië zo langzaam waren. Misschien is het de layout hier, ik weet het niet. We begrijpen nog niet altijd het hoe en waarom.”

