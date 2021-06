Na de Grand Prix van Azerbeidzjan beweerde Max Verstappen dat hij in de Mercedes twee tienden sneller zou zijn dan Lewis Hamilton. De Nederlander noemt de uitspraak onderdeel van het spel. “Het is gewoon een beetje duwen en trekken van beide kanten.”

Verstappen geeft in een interview met Crash.net aan dat de opmerking destijds niet bedoeld was om Hamilton te beledigen. “”Het was gewoon een counter, omdat hij blijft zeggen dat de Red Bull sneller is dan zijn auto”, vertelt de WK-leider. “Dus ik had zoiets van: ‘nou dan wisselen we en dan zien we het verschil’.” Volgens Verstappen horen dit soort uitspraken bij de titelstrijd. “Het is gewoon een beetje duwen en trekken van beide kanten.”

Andere coureurs zouden ook zo reageren, denkt Verstappen. “Je moet gewoon geloven in je eigen kunnen. Ik geloof dat ik de snelste ben en hij gelooft dat hij de snelste is”, zegt de Nederlander. “Andere coureurs zoals Lando Norris en Charles Leclerc denken dat waarschijnlijk ook. Ik denk dat dat normaal is.” De prijzenkast van Hamilton doet Verstappen weinig. “Er zijn veel goede coureurs die volgens mij zeven wereldtitels hadden kunnen winnen”, zegt hij. “Ik geniet van het gevecht met Lewis, maar ik zou ook hebben genoten van een gevecht met Fernando Alonso, Sebastian Vettel, Leclerc of Norris als zij in die auto hadden gezeten.”

Genoeg ervaring

Nu 23 jaar oud en bezig aan zijn zevende seizoen in de Formule 1, denken veel mensen dat Verstappen eindelijk volwassen genoeg is om voor het wereldkampioenschap te vechten. Maar volgens Verstappen zelf heeft zijn goede seizoen weinig met leeftijd te maken. “Natuurlijk helpt de ervaring van die jaren, maar ik denk ook dat als je eenmaal een goede auto hebt, alles net wat makkelijker en fijner wordt om mee te werken”, aldus de Red Bull-coureur.

De ervaring van Red Bull is echter essentieel voor Verstappens titelgevecht. “De druk is hoog tijdens de race. Vooral als je een in een verhitte strijd met Mercedes verwikkeld bent, moet je de juiste beslissingen nemen”, aldus de Limburger. “Maar ik denk dat iedereen over het algemeen weet wat hij moet doen. We proberen deze plek al een paar jaar te bereiken. Het team heeft in het verleden al laten zien dat ze het kunnen.”