Verstappen kijkt uit naar races in Midden-Oosten: ‘Leuke afwisseling’

Max Verstappen kijkt na een teleurstellend weekend in Turkije alweer vooruit naar de laatste triple header van het seizoen. De Nederlander omschrijft de avondraces in Bahrein en Abu Dhabi als een ‘leuke afwisseling’. “Ze geven een heel ander gevoel.”

Max Verstappen beleefde in Turkije een teleurstellend weekend. Op zaterdag moest hij onverwacht Lance Stroll voor zich dulden in de polepositie en op zondag kwam de Nederlander na een spin en problemen met zijn voorvleugel niet verder dan de zesde plaats. “Niet alleen ik, maar iedereen van het team heeft Turkije teleurgesteld verlaten. Dat komt omdat we allemaal willen winnen”, vertelt Verstappen

Lang heeft Verstappen niet getreurd om het weekend in Istanbul. “We kijken altijd vooruit, want je kunt niets veranderen aan de laatste race. Ik verwacht niet dat we dit soort omstandigheden opnieuw zullen zien, dus de laatste races zullen waarschijnlijk meer rechttoe rechtaan zijn.”

Komende week reist de Formule 1 naar het Midden-Oosten om het seizoen af te sluiten met twee races in Bahrein en de finale in Abu Dhabi. De races in de woestijn zullen verreden worden onder kunstlicht. “Ik geniet altijd van de nachtraces omdat ze een heel ander gevoel hebben”, vertelt Verstappen daarover.

“Ik denk dat het goed is om ze aan het eind van het jaar te hebben, het is een leuke afwisseling. Voor de eerste race (de GP van Bahrein op de gekende lay-out, red.) rijden we op een circuit dat we heel goed kennen. Het is er altijd zwaar voor de banden, het zal dus belangrijk zijn om een goede afstelling te vinden om daar omheen te werken”, aldus Verstappen.

