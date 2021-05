“Ik heb nog nooit op het podium gestaan in Monaco en wil dat graag veranderen”, zo blikt Max Verstappen vooruit op het weekend in het Prinsdom, waarvan hij weet dat elke fout er één te veel is.

Als Formule 1-coureur heeft Verstappen in 123 races tijd in totaal 27 circuits aangedaan, en op 22 daarvan heeft hij op het podium gestaan. De meest opvallende race die op zijn podiumlijstje ontbreekt, is Monaco, het kroonjuweel van de koningsklasse én een circuit waar Verstappen altijd snel is geweest, maar niet altijd gelukkig of foutloos.

Dat Verstappen op een podiumplek zint in Monaco nu hij en Red Bull titelkandidaten zijn, is dan ook geen wonder. Hij weet ook wel wat daarvoor vereist is: “Een clean, foutloos weekend is er heel belangrijk. We moeten maar zien of we snel zijn in Monaco, maar het is dit jaar op heden close geweest in de kwalificatie en hopelijk is dat nu weer zo.”

Lees ook: Door de lens van Peter: Clash tussen Verstappen en Hamilton in 10 foto’s

Geen ruimte voor fouten

Wat Verstappen daar ook nog lachend aan toevoegt, is dat hij ‘heel goed weet dat er geen ruimte voor fouten is’ in Monaco. In 2015 crashte hij er immers hard uit de race na een botsing met Romain Grosjean, in 2016 raakte hij de vangrail drie keer, wat hem zijn kwalificatie en race kostte.

In 2017 kostte een verkeerde strategie van Red Bull Verstappen zijn podiumkans in Monaco. Het jaar erop moest hij, na een crash in de derde training en door een olielek, de kwalificatie uitzitten en daarna genoegen nemen met een inhaalrace naar P9. In 2019 finishte hij als tweede op de baan, maar eindigde door een tijdstraf naast het podium.

(tekst loopt door onder de foto)

Verstappen doet in 2019 in Monaco mee om de zege, maar wordt vanwege een tijdstraf (een unsafe release in de pits) teruggezet naar de vierde plek.

‘Moeten alles goed doen’

Kort samengevat is Monaco Verstappen dus nog niet heel gunstig gezind geweest. Om daar – idealiter met een podium – verandering in te brengen, wordt de kwalificatie van zaterdag cruciaal, weet hij. “Daarin moeten we echt alles goed doen.”

“De race op zondag is doorgaans immers redelijk rechtdoorzee”, doelt hij op hoe de 78 ronden door de smalle straten vaak vooral een peperdure optocht zijn. “Tegelijkertijd kan er zomaar van alles gebeuren”, heeft Verstappen wel geleerd. “We moeten zaterdag en zondag dus op ons best zijn om de hoogste trede van het podium te halen.”

Lees ook: Jos Verstappen vreest dominantie Mercedes: ‘Max laat Red Bull-bolide er beter uitzien dan hij is’