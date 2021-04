Het is dé vraag voor elk Formule 1-team: werken we door aan de huidige auto, of verleggen we onze aandacht al vroeg naar die voor 2022, het jaar waarin de regels flink op de schop gaan? Max Verstappens team Red Bull ontwikkelt 2021’s RB16B in elk geval nog even verder, al twijfelt de Nederlander er niet aan dat het team weet wanneer het de switch naar 2022 moet maken.

Red Bull komt dit weekend in Portugal, nadat het dat ook bij de vorige race op Imola al deed, in elk geval weer met enkele updates. “Ik kan er niet zoveel over zeggen, maar hoop natuurlijk dat we er sneller door gaan”, zegt Verstappen – tweede in het WK – in gesprek met een selecte groep Nederlandse media, waaronder FORMULE 1 Magazine.

Volgens Verstappen is er ‘niet één bepaald iets’ dat verbeterd moet worden aan zijn 2021-auto, maar kan het gewoon altijd beter. Waar teambaas Christian Horner stelde dat de races in Portugal en Spanje een belangrijke graadmeter worden, daar hecht Verstappen er geen bijzondere waarde aan. “Je probeert altijd mee te komen en het goed te doen.”

‘Geen focus verliezen’

“We gaan het vanzelf zien. Komen we niet mee, dan is het in elk geval niet positief”, grapt hij. Om serieuzer te vervolgen: “We moeten gewoon zorgen dat we elk weekend sterk zijn.” Dan komen updates (als het goed is) goed van pas, maar hoelang blijft Red Bull de RB16B nog updaten? “Ik ga daar niet over”, reageert hij.

Verstappen vindt dat Red Bull de focus op 2022 niet moet verliezen.

“De tijd moet het uitwijzen”, zegt Verstappen over wanneer de focus naar 2022 verschoven zal worden. “Ik denk echter dat Helmut Marko wel duidelijk heeft gezegd wat het plan is”, doelt hij op hoe de Red Bull-topman eerder tegenover RTL verklaarde dat Red Bull nu de titelstrijd zo close is, in elk geval tot de zomer vol op 2021 richt.

“We moeten zorgen dat we dit jaar sterk zijn, maar geen focus verliezen met oog op volgend jaar”, verwoordt Verstappen dat. “Ik maak me daar echter niet al te veel zorgen over”, aldus de Red Bull-rijder, die dit jaar achter het stuur van zijn RB16B al één pole en één zege heeft gepakt en één punt achter Lewis Hamilton staat in het WK.

