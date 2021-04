Max Verstappen verwacht dat Red Bull dit seizoen alle Grand Prix-weekenden sterk kan zijn, al vindt hij het nog lastig om een patroon te zien in de strijd met Mercedes. De Nederlander is zich ervan bewust dat in een spannend seizoen elke fout cruciaal kan zijn, maar dat hoeft volgens hem niet te betekenen dat hij snelheid verliest door de voorzichtigheid: “Je moet je moment kiezen om echt te stralen.”

In Imola pakte Verstappen onder lastige omstandigheden zijn eerste zege van het seizoen, waarmee hij op slechts één punt van concurrent Lewis Hamilton staat. Maar met nog 21 van de 23 races te gaan ligt het kampioenschap nog helemaal open en Verstappen wil dan ook nog niet denken aan de eventuele kampioensstrijd met zevenvoudig wereldkampioen Hamilton.

“Het is nog steeds een lang seizoen, dus ik denk daar nog niet aan”, vertelt Verstappen. “Ik wil gewoon elk weekend mijn best doen.” Mocht het dan toch tot een titelstrijd komen, wordt Verstappen gewezen op de meerdere keren dat er in zo’n titelstrijd botsingen tussen titelrivalen onvermijdelijk blijken. “Laten we dan proberen dat te vermijden”, reageert Verstappen.

Elke race sterk

Dat de eerste twee races goed verliepen voor Red Bull, is een goed teken voor het team. Bahrein en Imola verschillen flink wat betreft lay-out, waarbij Imola wat technischer is dan Bahrein. Toch kon Red Bull in beide races om de zege strijden, waardoor het team mogelijk bij elke race sterk kan zijn. “Het lijkt er wel op ja, tot op heden doet ie het in elk geval goed”, zegt Verstappen. “Maar hier in Portugal rijden we op een heel andere baan dan in Bahrein en Imola. We moeten er weer een goede setup voor vinden. We gaan onze best doen om dat voor elkaar te krijgen. Natuurlijk, de basis van de auto is goed, maar het is nu dus zaak telkens een goede setup te vinden.”

In zo’n seizoen dat elke punt, zelfs die voor de snelste raceronde, kan meetellen, kan één fout grote gevolgen hebben. Dat kan leiden tot voorzichtigheid, maar volgens Verstappen hoeft dat niet te betekenen dat je snelheid verliest. “Dat denk ik niet, maar je moet je moment kiezen om echt te stralen. Als het niet jouw dag is, dan moet je dat accepteren en tevreden zijn met een minder goed resultaat. Zelfs als je geen perfect weekend hebt kan je veel punten scoren.”

“Natuurlijk verandert je aanpak wel een beetje”, vervolgt hij. “Ik ben niet dom, ik weet dat je, als het zo dicht bij elkaar ligt, je geen fouten kan veroorloven. Maar het heeft geen nut om hier elke keer over te praten en zo de druk op het team te vergroten. We weten wat we moeten doen, ik ben realistisch en probeer me gewoon op de raceweekenden te focussen”, aldus Verstappen.

Verstappen voelt zich nog steeds thuis bij Red Bull

De verschillen tussen Mercedes en Red Bull lijken minimaal. De strijd op de zaterdag om de poleposition is steeds lastiger te voorspellen en ook op de zondag komt het meer op de strategie af. Het is voor Verstappen lastig om een patroon te zien in de strijd met Mercedes. “Het is lastig om een patroon te zien, het is nog vroeg. Je wil de auto verbeteren, we moeten afwachten. Het hangt van de lay-out af. Het enige dat ik kan zien is dat we dicht bij elkaar zitten, dat is wel duidelijk.”

Onlangs trok Red Bull de zeer ervaren Ben Hodgkins van Mercedes aan ter versterking van haar motorafdeling, aangezien Honda na dit seizoen stopt en Red Bull die motorafdeling overneemt. Of het aantrekken van nieuwe versterkingen Red Bull een aantrekkelijkere plaats maken voor de Nederlander? “Ik beantwoord dit soort dingen vaak. Ik voel me goed in het team. Ik zit hier goed. Ik hoop dat we nog een lange tijd samen doorgaan.”

Bij de persconferentie in Portugal wordt Verstappen vergezeld door Nikita Mazepin. De Russische Haas-coureur is lovend over de Nederlander. “Hij is een van de beste in deze sport, al dan niet de beste. Ik wil ook wel dat soort resultaten behalen, maar niets is zeker”, aldus Mazepin.