Verstappen na beslissing in Australië: ‘Teleurgesteld, maar is de juiste beslissing’

Max Verstappen keek vol enthousiasme uit naar de start van het nieuwe seizoen, maar die start is dus uitgesteld. Wanneer het seizoen wel van start kan gaan is voorlopig onduidelijk. Verstappen is teleurgesteld maar begripvol.

Teleurstelling is het algemene gevoel in de paddock. Toch toont iedereen begrip voor de beslissing van de FOM en organisatie in Australië. Ook Max Verstappen denkt dat het schrappen van de GP van Australië de correcte beslissing is. “We keken allemaal uit naar de start van het seizoen 2020. Natuurlijk ben ik teleurgesteld, maar we begrijpen allemaal dat dit uiteindelijk de juiste beslissing was.”

Niet alleen Verstappen en de andere coureurs keken uit naar het nieuwe seizoen, ook miljoenen fans wachtten vol verwachting op de eerste race in Melbourne. “Ik vind het jammer voor alle fans en iedereen die hierbij betrokken is. Blijf veilig”, besluit Verstappen.

